Les États-Unis poussent à l'annulation de la "liste noire", établie par l'ONU, des firmes faisant des affaires dans les colonies israéliennes (Washington Post)

Les États-Unis poussent à l'annulation de la "liste noire", établie par l'ONU, des firmes faisant des affaires dans les colonies israéliennes

Par Anne Gearan

Article originel : U.S. pushing to quash U.N. ‘blacklist’ of firms doing business in Israeli settlements

Washington Post, 21.08.17 Traduction SLT, 29.08.17

Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le Jordanien Zeid Ra'ad Al Hussein, prend la parole en 2014 à Genève. (Martial Trezzini/Keystone/AP)

L'administration Trump exhorte les Nations Unies à ne pas publier ce qu'elle appelle une "liste noire" de firmes internationales qui font des affaires dans les colonies israéliennes sur des terres revendiquées par les Palestiniens pour un futur État, ont déclaré des diplomates et d'autres personnes. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a voté l'année dernière pour approuver la base de données des entreprises, malgré les objections des États-Unis et d'Israël, qui décrivent la liste comme un prélude aux boycotts anti-israéliens. Parmi les entreprises américaines figurant sur la liste établie par le conseil basé à Genève figurent Caterpillar, TripAdvisor, Priceline. com, Airbnb et d'autres, selon des personnes qui la connaissent bien. Il n'est pas clair si la liste a été finalisée. Zeid Ra'ad Al Hussein, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a dit aux responsables étatsuniens qu'il avait l'intention de publier la liste d'ici la fin de l'année et a demandé des commentaires d'ici le 1er septembre dans les pays où les entreprises concernées ont leur siège social, ont déclaré des diplomates. Les représentants des États-Unis ne veulent porter de commentaires sur les entreprises qui ont été incluses dans une version de la liste récemment transmise aux diplomates étatsuniens. Il n'y a pas eu encore de détails fournis sur la participation des États-Unis et l'inclusion de certaines entreprises étatsuniennes. Zeid, un diplomate jordanien qui était l'ambassadeur de son pays aux États-Unis, avait accepté un report cette année, en partie en réponse à une demande étatsunienne. Il a indiqué qu'il avait l'intention d'aller de l'avant maintenant, faisant valoir que la liste est une ressource pour les consommateurs et les voyageurs, selon des diplomates de plusieurs pays touchés qui ont demandé l'anonymat pour décrire l'envers du décor sur ce sujet.

"Les États-Unis se sont fermement opposés à cette résolution depuis le début", a déclaré la porte-parole du département d'État, Heather Nauert, et se sont battus contre elle devant plusieurs organes de l'ONU. "Ce type de résolution est contre-productif et ne fait rien pour faire avancer les questions israélo-palestiniennes." Les États-Unis se sont joints à Israël pour s'opposer sans succès au financement par l'ONU des travaux liés à la base de données, a déclaré Nauert. "Nous avons clairement exprimé notre opposition à la création d'une base de données sur les entreprises opérant dans les colonies israéliennes dans les territoires occupés, et nous n'avons pas participé et ne participerons pas à sa création ni ne contribuerons à son contenu", a-t-elle déclaré. Dans une déclaration lundi, l'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU, Danny Danon, a qualifié les démarches du conseil pour la publication de la liste "d'expression d'un antisémitisme moderne". "Au lieu de se concentrer sur les terribles problèmes humanitaires qui affligent la planète, le Commissaire aux droits de l'homme cherche à nuire à Israël ", a déclaré Danon. En ordonnant la création d'une liste, le Conseil de l'ONU a invoqué l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est pendant 50 ans et les "implications des colonies israéliennes sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels du peuple palestiniens".

Il a chargé le bureau de Zeid de produire "une base de données de toutes les entreprises commerciales impliquées" dans l'activité des colonies israéliennes. La liste doit être mise à jour chaque année. En juin, Zeid a déclaré au conseil que l'occupation israélienne qui a commencé en 1967 viole le droit international et "a privé les Palestiniens de bon nombre de leurs libertés les plus fondamentales, et a souvent été brutale". Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que la liste aiderait la campagne palestinienne de boycott, de désinvestissement et de sanctions, ou BDS, qui, selon lui, discrimine injustement Israël pour punition économique. Les diplomates étatsuniens ont fait valoir que le Conseil des droits de l'homme avait outrepassé son mandat en ordonnant la liste. Le panel n' a pas le pouvoir d'imposer des sanctions ou de punir autrement les entreprises, mais les opposants à la liste affirment qu'ils pourraient faire pression sur le Conseil de sécurité de l'ONU. L'idée derrière cette liste est née des efforts visant à cibler les entreprises internationales qui ont fait des affaires avec l'Afrique du Sud sous l'ère de l'apartheid, et des efforts dirigés par les Arabes pour boycotter Israël il y a des dizaines d'année.

On ne sait pas très bien comment les entreprises étatsuniennes sont inscrites sur la liste. Les entreprises touchées ne semblaient pas être au courant de la liste lorsque nous avons communiqué avec elles ou n'ont pas répondu à une demande de commentaires. Dans le cas d'entreprises de voyages comme TripAdvisor, on ne sait pas non plus si leur inclusion est le résultat d'activités d'entreprises à l'intérieur des colonies, comme la publicité, ou lié à l'inclusion de voyages concernant les colonies sur leurs sites Web. "TripAdvisor ne peut pas commenter un rapport qu'il n' a pas vu", a déclaré Brian Hoyt, porte-parole de la société. Nous continuons de croire au pouvoir des voyages pour rapprocher les cultures du monde entier et nous sommes heureux de discuter de notre position avec l'ONU à tout moment. Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, a qualifié la base de données de "honteuse" dans ses remarques prononcées à Genève en juin. Elle a également indiqué que les États-Unis envisagent de rester membre du Conseil des droits de l'homme, qui, selon elle, est partiale à l'encontre d'Israël et pardonne trop aux autocrates et aux dictateurs.

"Les entreprises figurant sur les listes noires sans même tenir compte de leurs pratiques en matière d'emploi ou de leur contribution à l'autonomisation locale, mais en se fondant uniquement sur leur situation dans les zones de conflit, sont contraires aux lois du commerce international et à toute définition raisonnable des droits de l'homme ", a déclaré Haley. "Il s'agit d'une tentative de donner au mouvement antisémite BDS un sceau international d'approbation. Il doit être rejeté." a-t-elle ajouté.

Un haut responsable étatsunien impliqué dans la diplomatie a déclaré que Washington a fait valoir que la liste n'avait pas besoin d'être rendue publique et que la résolution du Conseil ne l'oblige pas à effectuer des vérifications ponctuelles ou à prendre d'autres mesures une fois la liste terminée. Les États-Unis ont fait valoir que les critères d'inscription de sociétés individuelles sur la liste sont vagues et arbitraires et que la définition de l'activité de peuplement peut être injustement étendue à de vastes catégories d'activités commerciales dans les territoires occupés. "Nous attendons du bureau du haut-commissaire qu'il mette en œuvre cette mesure de la manière la plus étroite possible, s'il a pris la décision de la mettre en œuvre ", a déclaré le haut responsable étatsunien, à la condition que l'anonymat soit respecté pour discuter des délibérations internes. Anne Herzberg, avocate et militante contre les activités de la BDS avec le groupe d'ONG Monitor basé à Jérusalem, a déclaré que la liste est "punitive". "C'est un processus vraiment extraordinaire ", a dit Herzberg. "Il n' y a pas de procédure régulière, ils ne contactent pas les entreprises à l'avance, et ils n'ont pas de base pour évaluer ce qu'on leur envoie sur les entreprises."