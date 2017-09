Un nouveau conflit se profile à l'Est de la Syrie (Moon of Alabama)

Un nouveau conflit se profile à l'Est de la Syrie Article originel : A New Clash Looms in Syria's East Moon of Alabama, 11.09.17 Traduction SLT

Depuis lors, plusieurs convois d'équipements militaires de pontage ont été aperçus sur la route de Deir Ezzor. Il est maintenant évident que l'AAS va construire un pont sur le fleuve (tous les ponts réguliers ont été détruits par les bombardements étatsuniens) et envoyer des forces importantes à travers le fleuve. Les nouvelles questions sont maintenant : quand, où et dans quel but ?

L'Armée arabe syrienne (AAS) traversera-t-elle l'Euphrate à Deir Ezzor pour reprendre les précieux gisements pétroliers à l'est ? Ou restera-t-elle au sud de la rivière et laissera-t-elle ces champs pétrolifères aux supplétifs kurdes soutenus par les Etats-Unis dans le nord?

À l'origine, les États-Unis avaient prévu de laisser l'EI prendre Deir Ezzor . Elle a attaqué à deux reprises les forces du gouvernement syrien dans la région, tuant plus d'une centaine d'entre elles. Cela avait permis à l'EI de capturer de grandes parties de l'enclave gouvernementale et de bloquer l'aéroport qui avait besoin de ravitaillement :

Après que le soutien russe à l'AAS ait modifié l'équilibre des pouvoirs, et après l'élection de Donald Trump, ces plans ont dû changer. La Syrie et ses alliés ont modifié la situation sur le terrain et ont repris le contrôle de la zone qu'ils avait perdu à cause de l'EI. Ils vont aussi libérer le reste de la ville.

Les zones hachurées de la carte montrent les prochains objectifs possibles pour la campagne des supplétifs étatsuniens (jaune) et des forces du gouvernement syriennes (rouge) dans leur lutte contre l'EI (gris) et les uns contre les autres.

L'Armée arabe syrienne (rouge) a libéré des parties de la ville et de l'aéroport. La route de Damas à Deir Ezzor est entièrement sous contrôle de l'AAS. La population, qui avait failli mourir de faim sous le siège de l'EI, reçoit de la nourriture fraîche, d'autres biens nécessaires et des soins médicaux.

Les champs pétrolifères importants se trouvent au nord et à l'est de Mayadin. Le champ pétrolier d'Omar à l'est est le plus grand de toute la Syrie. Les États-Unis veulent que ces derniers, sous leur contrôle, financent leurs supplétifs kurdes et arabes dans le nord-est de la Syrie. Le gouvernement syrien a besoin du pétrole pour reconstruire le pays. Si les forces soutenues par les États-Unis tentent d'annexer la région, nous assisterons probablement à un conflit direct entre elles et les forces du gouvernement syrien. Les États-Unis et la Russie se joindront-ils à cette lutte ?

Les régions du nord-ouest et du sud-ouest de la Syrie ont été relativement calmes. Au cours des dernières semaines, il n' y a pas eu de changement de poste important. Dans le sud-est, autour de la Syrie, de la Jordanie et du triangle frontalier irakien, le gouvernement syrien a pris plusieurs postes frontières. Ces mouvements interviennent après qu'un accord entre la Russie, les États-Unis et la Jordanie ait concédé à nouveau le contrôle de la zone au gouvernement syrien. Les "rebelles" de la région ont été financés par la CIA, mais sont maintenant à court de revenus. Leurs maîtres leur ont ordonné de s'installer en Jordanie, mais plusieurs groupes ont refusé de le faire. L'armée et l'aviation syriennes s'en occuperont.