Selon un média russe, les forces gouvernementales syriennes ont franchi l'Euphrate à l'est de Deir Ezzor (Southfront)

Vendredi dernier, un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que les forces gouvernementales avaient franchi l'Euphrate et pris pied sur la rive est, mais aucune confirmation vidéo n'a été fournie. Riafan n' a pas non plus fourni de vidéos ou de photos.

MISE À JOUR[18.09.2917;10:21 CEST]: Les combattants luttant contre l'EI ("Chasseurs d'EI") du 5ème Corps d'Assaut de l'AAS ont également affirmé que la rivière avait été traversée :

Finally there! #ISIS_Hunters are first to traverse and intrench on the left side of #Euphrates #ISIS #Syria #DeirEzzor #ديرالزور

