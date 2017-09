Netanyahu a maintenant l'intention d'assassiner Assad; les Etats-Unis l'autoriseront-ils ? (Washington's Blog)

Netanyahu a maintenant l'intention d'assassiner Assad; les Etats-Unis l'autoriseront-ils ? Article originel : Netanyahu Now Intends to Assassinate Assad; Will U.S. Allow It ? Par Eric Zuesse Washington's Blog

Sur la base des rapports parus dans le Jerusalem Post, le Wall Street Journal, et d'autres sources, le site d'information de Zero Hedge a non seulement documenté et titré en date du 29 août : "Israël menace de bombarder le palais présidentiel d'Assad", mais indique clairement que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a personnellement informé le président russe Vladimir Poutine de cette intention lors de sa réunion avec Poutine à Sotchi le 23 août, et que Netanyahu a déclaré qu'Israël ferait cela à moins que Poutine n'empêche l'Iran et les chiites en général de vaincre Al-Qaïda, l'Etat islamique (EI) et d'autres organisations fondamentalistes sunnites qui tentent de prendre le pouvoir en Syrie.

Arutz Sheva Israel International News a également titré le 29 août, "Poutine à Netanyahu: Nous n'allons pas freiner l'Iran... il n'agira pas contre Téhéran", et rapporte que :



"L'Iran continue de menacer l'existence d'Israël et finance des organisations terroristes et des projets de missiles", a déclaré M. Netanyahu à Poutine. Partout où l'Etat islamique a disparu, l'Iran a pris le pouvoir. L'Iran est déjà en route pour prendre le contrôle de l'Irak, du Yémen, et à bien des égards a déjà pris le contrôle du Liban."

Alors que Netanyahu peut accepter que les groupes sunnites de l'EI ou d'Al-Qaïda prennent le pouvoir en Syrie, il ne peut accepter la poursuite de l'alliance entre l'Iran chiite et la Syrie et la défaite de l'EI et d'Al-Qaïda en Syrie.