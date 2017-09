Israël et la Maison-Blanche abandonnent le processus de paix (American Conservative)

Israël et la Maison-Blanche abandonnent le processus de paix

Par Geoffrey Aronson*

Article originel : Israel, White House Abandon Pretense of Peace Process

The American Conservative, 12.09.17



Traduction SLT

L'attention internationale remarquable accordée à la résolution du conflit israélo-palestinien a fait son temps. Au cours des décennies qui ont suivi les délibérations du Conseil de sécurité, depuis les délibérations qui ont mené à l'adoption de la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies en 1967 jusqu'aux errances du secrétaire d'État John Kerry, aucune autre question n' a autant animé la diplomatie internationale. Cette attention soutenue et de haut niveau n' a pas été une mince affaire dans un monde où les catastrophes sont à l'ordre du jour. Mais bien que cela ait souvent semblé être le cas, le "processus de paix" ne pouvait pas capter l'attention internationale si inconstante pour toujours.

La danse s'est terminée par un gémissement en 2014. Aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien/arabe suscite moins d'intérêt qu'à aucun autre moment depuis la création d'Israël, il y a près de soixante-dix ans. Il est vrai qu'il y a d'autres questions qui méritent l'attention de la communauté internationale. Mais l'absence du conflit dans la presse reflète des réalités beaucoup plus substantielles que la simple compétition pour les titres à la Une. Au cours des années fastes qui ont suivi l'accord d'Oslo en 1993, diplomates et politiciens se sont contentés de l'argument analytique paresseux selon lequel les paramètres d'un accord étaient évidents. Comme "nous savons tous à quoi ressemble la fin du jeu", le but était simplement d'établir un mécanisme qui produirait un traité de paix entre Israël et l'OLP, conditionné par un retrait israélien convenu de la plupart - et à mesure que le temps passait, la part a décru - de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Ces sornettes ont été transmises à l'État pendant les années Bush et Obama, et a permis à Israël d'établir un ensemble de priorités diplomatiques plus résolues et plus fermes. En tête de cette liste figurait l'expansion incessante des colonies de peuplement israéliennes dans l'ensemble de la Cisjordanie, ce qui témoigne du consensus israélien durable en sa faveur. Ensuite, un premier ministre vieillissant, Ariel Sharon, a décidé de présenter aux Palestiniens et à ses propres successeurs le fait accompli d'un retrait israélien inconditionnel de la bande de Gaza en 2005, une décision qui a enfreint toutes les règles du processus de paix dirigé par les États-Unis et qui a été ratifiée de façon constante depuis lors dans des guerres en série entre Israël et les dirigeants nationalistes et islamistes de Gaza. Aujourd'hui, Gaza demeure l'arène la plus dynamique où les intérêts israéliens et palestiniens, souvent contradictoires mais parfois croisés, se font concurrence.

Le programme du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu fournit des informations instructives sur la situation actuelle. L'intérêt de Netanyahu pour une solution à deux États a toujours été conditionné par son évaluation des termes d'un accord favorisé par les États-Unis, qui ont formellement adopté une solution à deux États pendant l'administration de George W. Bush. Pendant les années Obama, Netanyahu a facilement paraphé les efforts de Washington pour obtenir un gel des règlements - la pièce maîtresse de sa première initiative diplomatique. M. Obama n' a jamais établi de base convenue pour des pourparlers de fond. Au lieu de cela, Obama a légué à l'administration Trump un démembrement historique à travers le Moyen-Orient. La Palestine a été livrée à la nouvelle administration en tant que paysage diplomatique en lambeaux, caractérisé par le désespoir et l'ennui face au conflit qui perdure. Les sympathies de Trump sur la question palestinienne sont clairement en faveur de l'aile droite révisionniste d'Israël. Lui et ses aides ont peu d'idées et encore moins d'intérêt sur la façon d'aborder - et encore moins de résoudre - le conflit. En conséquence, Netanyahu a renoncé à toute prétention ou engagement dans l'évacuation du territoire de Cisjordanie pour faire place à la création d'un État palestinien. "Nous sommes ici pour rester éternellement", a-t-il déclaré lors d'une cérémonie récente marquant un demi-siècle de colonisation dans le nord de la Cisjordanie. "Il n' y aura plus de déracinement des colonies sur la terre d'Israël." "C'est l'héritage de nos ancêtres", a-t-il dit. "C'est notre terre."

Contrairement à l'attention qu'il porte à l'expansion des colonies, Netanyahu ne pense guère à Mahmoud Abbas, qui est distrait par les défis qu'il lance à ses dirigeants et au leadership sclérosé de l'OLP qu'il est censé représenter. Gaza, qui est le champ de bataille de la première armée nationale palestinienne souveraine, demeure le principal centre d'intérêt palestinien de Netanyahu. Netanyahu s'inquiète, à un certain degré, de préserver la stabilité du pouvoir du Hamas à Gaza face aux opposants moins disciplinés et plus radicaux, mais pas assez pour mettre fin à la crise qui a plongé Gaza dans la misère et le désespoir depuis 15 ans. Depuis l'adoption du premier plan de paix saoudien en 1982 (pour gagner le retrait d'Israël) et la création d'un État palestinien, cette entente au cœur des efforts arabes a été sapée par la volonté de ses partisans de faire valoir leurs intérêts souverains auprès d'Israël sans aucune contrepartie en faveur de la Palestine. L'Égypte d'abord, puis la Jordanie, et plus récemment l'Arabie saoudite, considèrent que la préservation de leurs propres intérêts avec Israël est en contradiction avec l'initiative de paix arabe, dont la pièce maîtresse est la volonté arabe de vivre en paix avec Israël en échange de la création d'un État palestinien. L'initiative de paix arabe a disparu du lexique du rétablissement de la paix, même si l'Arabie saoudite a signé en tant que participant officiel et partenaire stratégique pour faire respecter les termes du traité de paix historique entre Israël et l'Égypte. Cette juxtaposition n'est pas un hasard. Dans l'environnement régional actuel, les intérêts partagés entre Israël et les États arabes forts l'emportent sur l'intérêt arabe pour la Palestine ou la volonté israélienne de faire des concessions territoriales. Dans le monde d'aujourd'hui, l'API (Arab Peace Initiative), tout comme l'idée d'un retrait israélien et du retrait des colonies de peuplement, est un artefact de l'histoire. Plus largement, le premier ministre israélien le plus anciennement en poste a ressuscité une conception orientaliste et démodée du rôle international d'Israël en tant que bras militant de l'Occident, quoique civilisateur. À la résidence de l'ambassadeur étatsunien à l'occasion de la célébration du 4 juillet, Netanyahu a souligné cet intérêt personnel, quoique fascinant, pour ce récit. "Israël est aussi un porte-avions", a-t-il déclaré. "C'est un porte-avions pour la civilisation occidentale, pour la civilisation de la liberté."

Netanyahu n'est pas le premier à manifester de telles sympathies. Son prédécesseur Ehud Barak a décrit Israël comme "une villa dans la jungle", une telle grandiloquence résonne, en particulier dans le monde de Trump et au-delà. Le Grand Israël en tant que défenseur estimé de l'Occident - c'est-à-dire de la civilisation elle-même - repousse la perspective de concessions territoriales israéliennes conséquentes en Cisjordanie.