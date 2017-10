Quand le Congrès étatsunien a-t-il voté pour soutenir la guerre saoudienne au Yémen ? (The American Conservative)

Quand le Congrès a-t-il voté pour soutenir la guerre saoudienne au Yémen ? Article originel : When Did Congress Vote to Aid the Saudi’s Yemen War? Par Gareth Porter* The American Conservative

Ceux qui soutiennent cette loi croient que les membres de la Chambre des Représentants l'appuieront parce que la participation directe des États-Unis à la guerre saoudienne de destruction au Yémen a emporté les États-Unis dans la pire crise humanitaire provoquée par l'homme depuis de nombreuses années. Quelque 542 000 Yéménites, déjà affaiblis par la famine, ont succombé à une épidémie de choléra qui est beaucoup plus grave que toute autre épidémie dans le monde depuis cinquante ans, comme l' a rapporté le New York Times en août.

Le projet de loi présenté par les représentants démocrates Ro Khanna de Californie et Mark Pocan du Wisconsin, et les représentants républicains Thomas Massie du Kentucky et Walter Jones de Caroline du Nord, demande au Congrès d'"ordonner" au président d'"annuler" le rôle du personnel militaire étatsunien dans la guerre aérienne saoudienne contre les forces de l'alliance Houthi-Saleh au Yémen. Il accorderait au Président 30 jours pour mettre fin au rôle militaire des États-Unis à l'appui de la guerre menée par les Saoudiens au Yémen, à moins que le Congrès n'ait promulgué une déclaration de guerre ou autorisé ces activités.

L'administration Obama, et en particulier le Pentagone et l'armée étatsunienne, s'inquiétèrent des déclarations publiques sur le rôle direct de l'armée étatsunienne dans la guerre saoudienne, après que certains juristes eurent commencé à soulever la question de la responsabilité juridique potentielle des États-Unis pour des crimes de guerre apparents au Yémen. Le ravitaillement en carburant des missions de bombardement de la coalition saoudienne " fait non seulement des États-Unis une partie au conflit au Yémen, mais pourrait aussi mener à ce que le personnel étatsunien soit considéré comme complice de crimes de guerre de la coalition ", a observé Kristine Beckerle, chercheuse sur le Yemen et les Émirats arabes unis à Human Rights Watch .

Le projet de loi proposé fait valoir que l'implication militaire directe des États-Unis dans la guerre saoudienne au Yémen n' a jamais été autorisée par le Congrès et que la disposition de la loi sur les pouvoirs de guerre est donc applicable. Il exempte spécifiquement les forces étatsuniennes opérant au Yémen contre Al-Qaïda, qui ont été autorisées en vertu de l'autorisation de 2001 pour les forces militaires (AUMF) et qui n'ont pas suscité de réactions critiques de la part du public et du Congrès.

Un autre argument encore est la haine que pourrait susciter à plus long terme les États-Unis de par leur participation directe à la campagne de bombardement saoudienne et à une stratégie perçue comme créant la famine. Chris Murphy, sénateur du Connecticut, a déclaré à Jake Tapper de CNN en juin 2016 : "Si vous parlez aux Yéménites, ils vous diront que ce n'est pas perçu comme une campagne de bombardement saoudienne. C'est perçu comme une campagne de bombardement étatsunienne. Ce qui se passe, c'est que nous aidons à radicaliser la population yéménite contre les États-Unis."

En plus des catastrophes humanitaires et des questions de puissance de guerre liées au rôle militaire direct des États-Unis dans les frappes aériennes saoudiennes, les co-sponsors mettront en lumière les multiples façons dont le rôle des États-Unis dans la guerre rend le peuple étatsunien moins sûr, selon des assistants du Congrès. L'un des effets de la guerre a été de renforcer considérablement la position d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQAP), considérée comme la plus grande menace étrangère pour mener des actions terroristes contre les États-Unis après deux échecs ces dernières années. Les forces yéménites soutenues par les Saoudiens combattent aux côtés de l'AQAP contre l'alliance Houthis-Saleh. Et la guerre a donné à l'AQAP un contrôle territorial , une légitimité politique et un accès à l'argent et aux armes beaucoup plus grand que jamais auparavant.

Selon les conseillers, les co-sponsors présenteront cette mesure en réponse à une politique initiée et menée depuis près de deux ans par l'administration Obama, et un certain nombre de bureaux républicains envisagent sérieusement de coparrainer le projet de loi H. Con. Rés. 81.

Mais parrains et défenseurs du projet de loi H. Con. Rés. 81 pourrait avoir à réfuter les arguments sur l'Iran que les Saoudiens et l'administration Obama ont utilisés pour justifier la guerre saoudienne au Yémen. M. Wilkerson a fait remarquer que des membres républicains ont cité le rôle présumé de l'Iran dans l'effort de guerre de Houthi et l'opposition commune étatsuno-saoudienne à cet effort. "Ils affirment que les Saoudiens font notre travail pour nous, alors nous devons nous tenir à l'écart et les soutenir", a déclaré Wilkerson.

"Lawrence Wilkerson, ancien chef de cabinet de Colin Powell, a rencontré des députés républicains pour les presser d'appuyer le projet de loi. La guerre menée en Arabie Saoudite avec l'aide des Etats-Unis est brutale et cruelle, et c'est une guerre perdue pour les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite, mais une aubaine pour l'AQAP", a déclaré Wilkerson dans un entretien avec The American Conservative.Elle devrait cesser immédiatement."

Plus important encore, la modeste aide militaire de l'Iran est venue en réponse à l'assaut aérien de la coalition saoudienne contre le Yémen, et non l'inverse. Et contrairement au mythe officiel du Pentagone, qui veut qu'une "guerre par procuration" ait lieu contre l'Iran au Yémen, les Houthis combattent les Saoudiens pour les intérêts du Yémen, et non pour servir les intérêts iraniens.

*Gareth Porter est journaliste indépendant et lauréat du prix Gellhorn 2012 pour le journalisme. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Manufactured Crisis: The Untold Story of the Iran Nuclear Scare (Just World Books, 2014). Suivez le sur Twitter @GarethPorter