Niger/USA. Une embuscade est survenue après l'échec massif des services secrets, selon une source (NBC News)

Niger. Une embuscade est survenue après l'échec massif des services secrets, selon une source

Article originel : Niger Ambush Came After 'Massive Intelligence Failure,' Source Says

Par Ken Dilanian and Courtney Kube

NBC News



Traduction SLT

Un haut responsable du Congrès nigérien, qui a été informé de la mort de quatre militaires étatsuniens au Niger, affirme que l'embuscade tendue par des militants est en partie due à un " échec massif des services secrets ". Le Pentagone a déclaré que 40 à 50 militants ont tendu une embuscade à une force étatsunienne de 12 hommes au Niger le 4 octobre, tuant quatre d'entre eux et en blessant deux autres. La patrouille étatsunienne était considérée comme une routine et avait été effectuée près de 30 fois au cours des six mois précédant l'attaque, a rapporté le Pentagone. L'assistant, qui a parlé sous condition d'anonymat parce qu'il n'est pas autorisé à parler publiquement, a déclaré que les commissions des services armés de la Chambre et du Sénat ont des questions sur l'étendue de la mission étatsunienne au Niger, et si le Pentagone soutient correctement les troupes sur place.





Il n'y avait pas de surveillance aérienne de la mission par les États-Unis, a-t-il déclaré, ni de force de réaction rapide étatsunienne disponible pour secourir les troupes en cas de problème. Sans l'arrivée des avions de chasse français, a-t-il déclaré, les choses auraient pu être bien pires pour les Etatsuniens. Le Congrès a également de nombreuses questions sans réponse sur ce qui s'est passé, a-t-il dit, y compris sur les détails de la mission ce jour-là et les législateurs ont été informés de la chronologie de l'attaque et du sauvetage. L'assistant a déclaré que des questions sont posées sur la question de savoir si les soldats étatsuniens ont été retardés intentionnellement dans le village qu'ils visitaient. Il a déclaré qu'ils ont commencé à poursuivre certains hommes en moto, qui les ont attirés dans une embuscade complexe. Les forces ennemies disposaient de véhicules "techniques" - véhicules militaires légers et improvisés - et de grenades propulsées par fusée, a déclaré le responsable. Après le sauvetage, lorsqu'il est devenu évident qu'un soldat manquait à l'appel,"on a envisagé des mouvements et des actions pour essayer de le retrouver et de le ramener. Ils n'étaient pas bien postés [pour le récupérer]." Le corps du sergent La David Johnson n'a été retrouvé que près de 48 heures après l'attaque du 4 octobre. Un porte-parole du Pentagone a qualifié de "spéculation" la revendication d'un manque de renseignement. "Une enquête est en cours", a déclaré le porte-parole. "A la fin de l'enquête, nous vous donnerons plus de détails." Jeudi, le directeur du Chef d'état-major interarmées, le lieutenant-général Kenneth McKenzie, a déclaré que "tout engagement tactique ne découle pas nécessairement d'un échec sur le plan du renseignement. Nous l'examinerons et nous tirerons des conclusions sur la façon dont le renseignement aurait pu appuyer adéquatement ou insuffisamment l'engagement qui a eu lieu. Mais sur un champ de bataille, l'ennemi marque un point." "L'Afrique subsaharienne est un endroit très difficile pour opérer", a déclaré le Général McKenzie.