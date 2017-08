Qalamoun: les terroristes se rendent au Hezbollah (Press TV)

Les terroristes opérant dans le Qalamoun se sont rendus aux forces de la Résistance libanaise et de l’armée syrienne.

Quelques heures seulement après le début de l’opération conjointe du Hezbollah libanais avec l’armée syrienne dans le Qalamoun, le chef du groupe terroriste de Daech dans cette région s’est rendu, avec tous les effectifs sous ses ordres.

La Résistance libanaise a lancé, conjointement avec l’armée syrienne, une opération d’envergure sur les hauteurs du Qalamoun dans l’ouest de la Syrie, à proximité des frontières libanaise. Quelques heures après le début de l’opération, des groupes affiliés à Daech se sont rendus à la Résistance au point de passage d’al-Zamrani, a rapporté le reporter de Tasnim News.

« Ahmad Wahid el-Abed, un chef de Daech, et les éléments sous ses ordres se sont rendus », a écrit le site d’information al-Alam al-Harbi.

Ahmad Wahid el-Abed, un chef de Daech ©Tasnim News

Avançant vers les hauteurs d’al-Jarajir et de Jurd al-Qara, les forces de la Résistance libanaise et de l’armée syrienne ont libéré plusieurs collines dont Harf Wadi Farah, Ra’s Shabet al-Magharah, Qurnet Shmais Dawar Khanjar, Shabet al-Souqi, Wadi Dawar Khanjar, Shmais al-Zamrani, Wadi Masoud et Wadi Abu Khdair.

Une autre opération a commencé, le samedi 19 août au matin, sur l’ordre du commandant de l’armée libanaise, le général Joseph Aoun, dans l’objectif de libérer les parties orientales des montagnes libanaises.

« Au nom du Liban, au nom des soldats libanais kidnappés, au nom des martyrs de l’armée, j’annonce que l’opération "l’aube du Jurd" a commencé.», a annoncé le chef de l’armée libanaise, le général Joseph Aoun.