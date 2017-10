Le principe de réalité de Trump - militariste, hyper-nationaliste mais toujours mondialiste - révèle une nouvelle offensive impériale étatsunienne (AHT)

Le discours du président Trump à l'Assemblée générale des Nations unies n'a pas marqué un changement fondamental dans la position impérialiste des Etats-Unis à l'égard du monde, en dépit de la rhétorique "d'America's First", qui a été ridiculisée par les critiques de l'establishment comme étant "isolationniste" pendant et après la campagne électorale de 2016, y compris le discours inaugural de Trump en janvier 2017. Le commandant en chef étatsunien a profité de cette tribune pour s'adresser à un auditoire mondial afin de s'adresser à son électorat de plus en plus frustré aux USA - dont beaucoup critique l'accord conclu par Trump avec les dirigeants du parti démocrate au sujet des "Dreamers", des immigrants illégaux amenés aux États-Unis par leurs parents quand ils étaient enfants. Alors que son soutien s'érode dans presque tous les secteurs de l'électorat et que la légitimité des élites politiques et financières étatsuniennes décline, le président Trump parle durement et fait battre les tambours de guerre, fermant les voies diplomatiques pour gérer les grandes crises mondiales. La menace de guerre, la dégradation de la diplomatie et l'exaltation des vertus d'un "réveil national" mondial augurent mal de l'avenir de la politique mondiale, sous-tendue par l'adoration fasciste de la "force", de la "nation" et de "Dieu".

Le Président Trump a semblé définir plus clairement le sens d'un scepticisme accru à l'égard des opérations des institutions internationales, appelant au renforcement du nationalisme et de la souveraineté nationale. Dans un discours truffé de rhétorique de menaces d'anéantissement militaire contre les 25 millions d'habitants de la Corée du Nord, de critiques acerbes contre l'Iran, la Syrie, le Venezuela et Cuba, le président Trump a présenté les Etats-Unis comme un mélange d'"exemple éclatant" pour le monde et comme un leader mondial de l'exécution, poussant d'autres États pour qu'ils assument leur part du fardeau de la lutte contre les régimes "malfaisants ", terroristes et voyous.

Le Trumpisme est une sorte de darwinisme social au pays et à l'étranger: un pouvoir d'entreprise non réglementé au pays avec des forces de police lourdement armées et militarisées; un armement des États dangereux à l'étranger qui contournent la diplomatie, rompant les liens avec les normes internationales; renvoyant à une mentalité de survie pour les plus petits.

Il est ironique que le Président Trump utilise un tel langage et brandisse des menaces insouciantes de violence à l'ONU, dont la Charte a intégré les principes des procès pour crimes de guerre de Nuremberg et de Tokyo - crimes contre l'humanité et crimes contre la paix.

L'équivoque du président Trump sur la question de savoir qui était à blâmer pour la violence à Charlottesville - lorsqu'il a ouvertement critiqué les antifascistes et défendu la suprématie blanche et les néonazis qui ont brandi mitrailleuses et fusils d'assaut lors d'une manifestation "pacifique" - acquiert une plus grande importance à la lumière de son discours devant l'ONU.

Les Etats-Unis restent donc exceptionnels, à la fois exemplaire et comme des Croisés, loin de la rhétorique des élections de 2016.

Le changement climatique, le nettoyage ethnique des peuples Rohingya au Myanmar, en Russie, en Chine et la question israélo-palestinienne étaient absents du discours.

Les contradictions abondent également dans une vaste polémique qualifiée de "philosophique" par les conseillers de la Maison-Blanche - des régimes autoritaires menacent l'ordre international, a affirmé M. Trump, tout en appelant aux États forts de poursuivre leurs propres intérêts dans la politique mondiale; la souveraineté a été saluée au milieu de menaces militaires contre des États qui ne cèdent pas au diktat étatsunien; une valorisation de l'Arabie saoudite dans la politique au Moyen-Orient tout en attaquant des États représentés au Conseil des droits de l'homme des Nations unies (y compris l'Arabie saoudite); attaquant les partisans du terrorisme tout en continuant à soutenir de nombreux États du Golfe largement connus pour être les principaux bailleurs de fonds des islamistes politiques.

Bien qu'il n' y ait pas grand-chose de nouveau - surtout en ce qui concerne le style - il semble y avoir une nouvelle vision claire du rôle de Trump aux Etats-Unis dans le système international. Il semble y avoir un désir d'exalter la force nationale - le Sénat étatsunien vient de soutenir un budget massif de 700 milliards de dollars du Pentagone - mais dans un système d'institutions internationales que les Etats-Unis vont cajoler, menacer et forcer à s'aligner plus étroitement sur leurs propres "intérêts vitaux". L'ONU a été fondée précisément pour s'aligner avec la puissance anglo-étatsunienne - et elle l'a fait en grande partie dans ses premières années, jusqu' à ce que les colonies nouvellement indépendantes rejoignent l'organisme international dans les années 1960 et commencent à exercer leur souveraineté. L'establishment impérial étatsunien ne s'intéresse plus à la souveraineté des autres. C'est ce que Trump signifie par "les Etats-Unis d'abord", ce qui n'est pas très différent de la plupart des présidents républicains et, d'ailleurs, des présidents démocrates.



On est loin des promesses et des prétentions électorales - sur l'obsolescence de l'OTAN, des accords de sécurité avec la Corée du Sud et le Japon, et sur l'interdiction de "s'immiscer davantage au Moyen-Orient". L'administration Trump a ramé sur tous ces fronts - l'Arabie saoudite a reçu des milliards de dollars d'armes, soutenue dans sa guerre illégale contre le Yémen et il lui a été permis de continuer à soutenir les groupes terroristes en Syrie et en Irak. Les troupes de l'OTAN sont rassemblées en plus grand nombre dans les pays baltes et à la frontière russe, conduisant des exercices militaires massifs; les accords pétroliers et gaziers en Europe centrale et orientale réduisent la dépendance à l'égard des approvisionnements russes, ce qui accroît la pression sur le régime Poutine. Des systèmes de missiles THAAD ont été déployés en Corée du Sud dans un contexte de rhétorique agressive promettant "feu et fureur" et un génocide contre le peuple et le régime de Corée du Nord.

Le Président Trump a été diversement perçu par certains à droite comme un "instrument émoussé" (Steven Bannon, jusqu'à récemment stratège en chef à la Maison-Blanche) ou un "navire vide" (American Greatness, dont Michael Anton, qui siège actuellement au Conseil de sécurité nationale) - comme celui qui pourrait bouleverser la politique nationale et mondiale en redéfinissant le rôle et les concepts de l'identité étatsunienne. Ce serait un pays redéfini par le plutocratisme-populiste d'identité blanche et le renvoi des gens de couleur et des femmes à leur "véritable" rôle - avec des hommes hétérosexuels blancs revenant à un âge d'or mythique. Le nationalisme économique serait poursuivi pour accroître la concurrence économique et militaire contre les "menaces" telles que la Chine, et pour libérer les entreprises étatsuniennes de toute réglementation environnementale, du travail, de la santé et de la sécurité et fédérales.



Tout cela, avec le soutien des forces de police du pays, incitée à utiliser des armes militaires et une force accrue, et renforcer une puissance militaire étatsunienne encore plus grande à l'étranger.

Trump serait, pour les intellectuels de droite, un moyen de "déconstruire l'État administratif", de mettre Wall Street en charge et de reconstruire l'État coercitif, en plaçant les généraux aux commandes outre-mer.

Le Trump des Etats-Unis marque la puissance impériale étatsunienne sans gants, le masque de la puissance brute. Le président Trump rend plus visible la véritable identité du pouvoir d'élite étatsunien, engagé dans une lutte darwinienne pour la domination.