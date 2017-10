Le rideau de fer de Washington sur l'Euphrate (Counterpunch)

Le rideau de fer de Washington sur l'Euphrate

Article originel : Washington’s Iron Curtain on the Euphrates

Par Mike Whitney*

Counterpunch, 27.09.17 Traduction SLT, 3.10.17

Depuis plus de six ans, les Syriens font de grands sacrifices pour défendre leur pays face à une guerre terroriste d'une brutalité sans précédent... Le peuple syrien a tenu bon, contre vents et marées, parce qu'il savait que c'était une guerre qui cherchait à éliminer son pays et, avec lui, sa propre existence. Ils sont un exemple à suivre pour tout peuple qui pourrait être confronté, aujourd'hui ou dans le futur, à des tentatives similaires de briser sa volonté et de lui refuser sa liberté et sa souveraineté. Walid Al-Moualem, Vice-Premier Ministre de Syrie, Déclaration à l'Assemblée générale des Nations Unies

Washington a retardé son projet de lever un rideau de fer le long des rives orientales de l'Euphrate pour déployer ses troupes kurdes de choc au plus profond de la province de Deir Ezzor. Les Forces démocratiques syriennes ou FDS se sont lancées dans un assaut vers le sud pendant près d'une semaine pour devancer l'avance régulière de l'Armée arabe syrienne (AAS) et de leurs forces d'élite des Tigres. Le triomphe éclatant de l'AAS à Deir Ezzor a frappé Washington pour déclencher une boucle déclenchant toutes sortes de comportements erratiques, y compris des attaques à la roquette et au mortier sur les positions des troupes de l'AAS, une attaque furtive coordonnée par les Etats-Unis dans la province d'Idlib, et de nombreuses autres provocations destinées à détourner l'attention du principal objectif stratégique, les champs pétrolifères lucratifs de la vallée de l'Euphrate. Actuellement, les FDS sont le mieux placé pour libérer les champs pétrolifères du contrôle de l'Etat islamique (EI). Il faut toutefois se demander pourquoi les FDS ont soudain détourné leur attention du siège de Raqqa et ont précipitamment envoyé leurs troupes vers les champs pétrolifères si leur intention n'était pas de revendiquer la propriété de ces champs et d'empêcher les forces du régime de les reprendre ? C'est en fait la seule explication logique à leur comportement. De toute évidence, les FDS n'agissent pas pour leur propre compte, mais simplement sur ordre de Washington, se mettant en grand danger (de bombardement aérien direct par l'armée de l'air russe) simplement pour apaiser la soif insatiable de pétrole de Washington. En voici d'autres nouvelles de South Front : Les tensions augmentent rapidement entre les forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis et les forces gouvernementales syriennes dans la province de Deir Ezzor, au nord de la capitale provinciale. La semaine dernière, les FDS ont utilisé les combats intenses entre l'armée arabe syrienne (AAS) et l'EO pour s'emparer des champs pétroliers et gaziers d'Isba et de Tabiyeh, situés au nord du village de Khusham, sur la rive est de l'Euphrate.

Les actions des FDS confirment que la milice soutenue par les Etats-Unis ne peut plus être considérée comme un allié syrien contribuant à la lutte contre l'EI. Les FDS sont un autre groupe hostile et insurgé qui met en œuvre le programme impérial de Washington. La seule question est de savoir si l'armée syrienne et ses alliés traiteront avec le groupe aussi durement qu'ils l'ont fait avec l'EI. Mais, bien sûr, l'AAS n'a pas le choix en la matière puisque les FDS tentent de s'emparer des ressources vitales qui sont essentielles à la survie de la Syrie. Bref, les supplétifs étatsuniens et les membres de la coalition appuyés par la Russie vont s'affronter militairement parce que Washington a éliminé toute autre option. Et voici d'autres infos de South Front : Lundi, un escadron de médias (principalement kurdes) du FDS a accusé directement les forces aérospatiales russes d'avoir bombardé ses positions près e l'entreprise gazière de Conico (Conico Factory)... Le commandement des FDS a publié une déclaration accusant la Russie de soutenir l'EI contre les FDS : "Les forces de sécurité russes ont pris des mesures contre les FDS". Les forces russes et de régime ont lancé une attaque contre nos combattants à Conico Factory... avec des canons et des avions de guerre. Les bombardements ont fait des martyrs et blessé un certain nombre de combattants. Il convient de noter que nous progressons en coordination avec les forces de la Coalition mondiale... Nous condamnons fermement les attaques agressives russes et leurs alliés qui servent le terrorisme, et nous assurons que nous ne resterons pas les bras croisés, et que nous utiliserions notre droit dans la défense légale (South Front). Les soi-disant "Forces de la coalition mondiale" est une invention de Washington qui n' a jamais été invitée à se battre en Syrie et qui viole la souveraineté syrienne. De même, l'affirmation selon laquelle les FDS se défendront "légalement" contre les forces du gouvernement souverain ne mérite pas même un commentaire. Les FDS n'ont pas le droit légal de mener des opérations militaires sur le territoire syrien.

Ainsi, de son propre aveu, les FDS tentent de s'emparer de l'usine à gaz de Conico. Et, lundi, ils ont poursuivi leur poussée vers le sud en capturant les champs pétroliers d'Ibsah et de Taibah et en poussant plus loin vers les champs de Jafra. Washington pense-t-il qu'Assad et Poutine sont trop aveugles pour voir ce qui se passe ? Bien sûr que non. Washington se concentre sur le pétrole, et ses supplétifs font leur travail. C'est assez limpide. Mais il y a un problème : si Washington veut le pétrole syrien, il va falloir se battre pour le récupérer. Dimanche, le ministère russe de la Défense a publié des images aériennes montrant que les forces spéciales de l'armée étatsuniennes collaborent avec les unités de l'EI dans la région de Deir Ezzor ou ont atteint un certain niveau d'hébergement. C'est une histoire intéressante, mais il est difficile de tirer des conclusions claires à partir des photos. Ce qui est indéniable, cependant, c'est que les forces soutenues par les États-Unis semblent se concentrer beaucoup plus sur le pétrole que sur l'EI. Il n'est pas surprenant que l'EI ait profité pleinement de la situation en lançant une attaque meurtrière contre le haut commandement russe. Voici des infos de Moon of Alabama :

"Hier soir, un général russe trois étoiles et deux colonels ont été tués dans une attaque au mortier alors qu'ils visitaient un quartier général de l'armée syrienne à Deir Ezzor : Le lieutenant-général Valéry Asapov, des forces armées russes, a été tué après avoir été bombardé par des militants de l'Etat islamique (EI) près de Deir ez-Zor, a annoncé le ministère russe de la Défense. Dans sa déclaration, le ministère a déclaré qu'Asapov se trouvait dans un avant-poste de commandement avec des troupes syriennes, assistant les commandants dans la libération de la ville de Deir ez-Zor.

.... Le lieutenant-général Valéry Asapov est l'officier russe le plus haut gradé à être tué dans la campagne syrienne. Il était commandant de la 5ème Armée dans le District Militaire Est de la Russie." Pendant trois ans, l'EI a assiégé les troupes syriennes dans la ville de Deir Ezzor et son aéroport. Il n'avait jamais réussi à attaquer le quartier général syrien ni à tuer des officiers de haut rang. Ainsi, alors que les forces supplétives étatsuniennes "conseillées" par les forces spéciales des États-Unis, ont pris position au nord de Deir Ezzor,"l'EI" a soudainement les données du renseignement et des mortiers de précision pour tuer un groupe d'officiers russes en visite ? Ce n'est pas plausible. Personne à Damas, Bagdad, Téhéran ou Moscou ne le croira..."( Syria – U.S. CentCom Declares War On Russia”, ["Syrie - Le CentCom étatsunien déclare la guerre à la Russie "] Moon of Alabama)

Moscou a déjà tiré ses propres conclusions sur le rôle de Washington dans la mort du général. Il y aura des représailles, c'est certain. Plus important encore, le masque de l'implication étatsunienne a été enlevé, laissant les deux adversaires face à face. Les voies de communication restent ouvertes, mais elles sont inutiles lorsque les deux parties sont déterminées à s'emparer de la même parcelle de terrain. Des différends comme ceux-là, sont généralement réglés sur le champ de bataille ce vers lequel nous nous dirigeons.