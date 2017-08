Il faut sanctionner les Saoudiens pour l'épidémie de choléra au Yémen - Ils ciblent la population civile (The Guardian)

Il faut sanctionner les Saoudiens pour l'épidémie de choléra au Yémen - Ils ciblent la population civile Par Jonathan Kennedy Article originel : Blame the Saudis for Yemen's cholera outbreak – they are targeting the people The Guardian Traduction Alice pour SLT

Durant les quatre derniers mois, le Yémen a été ravagé par une épidémie de choléra que l'ONU considère comme la pire au monde. Environ 7,000 nouveaux cas sont rapportés quotidiennement - 436.625 cas ont été enregistrés depuis la fin avril - et il y a déjà eu plus de 1.915 morts.





L'épidémie est un cas d'urgence humanitaire le plus important au Yémen. Les deux tiers de la population - 18.8 millions de personnes - exigent une aide d'urgence. La production alimentaire s'est effondrée et 4.5 millions d'enfants et de femmes enceintes et allaitantes sont sévèrement sous-alimentées. Seulement 45 % des installations de santé fonctionnent et 14.8 millions de personnes manquent d'accès aux services médicaux de base. De même, un nombre similaire de personnes a besoin d'aide et d'un accès à l'eau potable.



Le choléra, est une infection bactérienne, diffusée par l'eau contenant des excréments contaminés. Il peut être facilement enrayé et traité facilement. Le choléra s'est d'abord étendu dans le delta du Gange en 1817 et les pandémies résultantes ont tué des dizaines de millions de personnes à travers le monde durant 150 ans. Des améliorations modernes de l'eau et d'assainissement des infrastructures ainsi qu'un meilleur accès aux médicaments et aux services médicaux, ont apporté une chute importante du nombre de cas. Aujourd'hui, les épidémies arrivent principalement dans des zones où l'eau, l'assainissement et les systèmes de santé sont inadéquats ou alors ont été détruits par les désastres naturels ou provoqués par l'homme.

Des agences de L'ONU, des médias respectés - incluant la BBC et le New York Times - et des journaux médicaux influents comme le Lancet soutiennent que deux ans de conflit ont créé les conditions favorables à une épidémie de choléra. Ce récit, bien que véridique, ne révèle seulement qu'une partie de l'histoire. Il échoue néanmoins à se représenter la possibilité qu'un camp puisse être plus coupable pour la survenue de cette épidémie et que l'autre puisse en être plus affectée.

Depuis mars 2015, l'Arabie Saoudite a mené une coalition arabe de Sunnites en déclarant avoir essayé de rétablir le gouvernement en effectuant des attaques aériennes, un blocus aérien et naval et en envoyant des forces terrestres. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni fournissent le support logistique et l'équipement militaire à la coalition. Les Saoudiens ont accusé l'Iran d'aider les rebelles, mais les preuves de ces allégations sont limitées et elles sont rejetées par les Houthis et l'Iran.