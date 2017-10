Pourquoi les médias et les politiciens doivent mentir Reseau international

Les médias et les politiciens doivent-ils nous dire la vérité ? Oui, ils devraient, mais ils « ne sont pas obligés » de le faire, dit Rainer Mausfeld, professeur en psychologie à l’Université de Kiel.

Les médias établis sont une entreprise qui doit faire du profit. Elle n’a pas la fonction de dire la vérité, mais de vendre du divertissement, de la distraction, de la publicité et des informations avec le but finalement de manipuler et de canaliser la population. Mausfeld dit au sujet des politiciens :

« Celui qui ne ment pas a raté son métier. Il n’a pas les caractéristiques requises dont on a besoin dans une telle position. […] Le gouvernement n’est pas obligé de dire la vérité. Tout rapport qui provient d’une commission d’enquête n’est pas la vérité, mais un moyen de stabiliser le pouvoir du gouvernement. »

Le psychologue détruit ainsi l’image de « Papa l’Etat » honnête et digne de confiance, qui a été ancrée dans nos têtes conformément à la tradition. De même il démonte aussi la présomption que « l’information véridique du public est le premier devoir de la presse » selon le premier paragraphe des règles de base journalistiques et éthiques du code de la presse. Sachant cela, toute information du gouvernement et des médias doit être remise en question, dit Mausfeld.

Sources : www.youtube.com/watch?V=OwRNpeWj5Cs (Minute 40 jusqu’à 44) http://www.snj.fr/content/déclaration-des-devoirs-et-des-droits-des-journalistes

de mol./ms./ts

Liens : www.youtube.com/watch?V=OwRNpeWj5Cs

(Minute 40 jusqu’à 44) http://www.snj.fr/content/déclaration-des-devoirs-et-des-droits-des-journalistes

via: https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr