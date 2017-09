Selon des déserteurs de l'ASL, les forces soutenues par les USA dans le sud-est de la Syrie vendent des armes à l'EI (Southfront)

Lorsque nous avons appris que le chef de notre unité vendait des armes aux terroristes de l'EI, nous l'avons signalé au commandement de la base étatsunienne, mais aucune mesure n'a été prise à la suite de notre rapport. Les Etatsuniens n'ont fait qu'augmenter le soutien à l'homme qui fut nommé comme notre commandant et qui traitait avec l'EI", a déclaré Al-Salem au correspondant Eugeniy Poddubny de Russia-24.

Al-Salem a déclaré qu'ils étaient armés avec des armes fabriquées par les États-Unis et qu'ils avaient été entraînés à les utiliser par des instructeurs étatsuniens et norvégiens. Toutefois, selon Al-Salem, même ces armes fabriquées par les États-Unis ont été vendues à l'EI.



"Le leader Maghawir al-Thawra vendait toutes sortes d'armes de notre unité, des armes légères fabriquées par les États-Unis, des fusils M-16 et M-4, des fusils sans recul, diverses mitrailleuses et des munitions pour eux ", a déclaré Al-Salem.

Al-Salem a déclaré qu'on lui avait dit qu'ils allaient combattre l'EI. Cependant, la réalité était très différente. Depuis qu'elle a établi sa base à al-Tanaf près de la frontière irakienne, la coalition dirigée par les États-Unis s'est principalement battue contre l'Armée arabe syrienne (AAS) et ses alliés, et non contre l'EI.

Les forces étatsuniennes d'Al-Tanaf n'ont même pas de ligne de front avec l'EI.