Zarif déclare que l'Iran pourrait renoncer à un accord nucléaire si les Etats-Unis se retiraient (Press TV)

Zarif déclare que l'Iran pourrait renoncer à un accord nucléaire si les Etats-Unis se retiraient. Article originel : Iran may abandon nuclear deal if US withdraws: FM Zarif Press TV, 28.09.17 Traduction SLT, 29.09.17

Le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que l'Iran pourrait se retirer de l'accord nucléaire conclu en 2015 avec le groupe de pays P5+1 si les États-Unis se retirent de l'accord.

"Si Washington décide de se retirer de l'accord, l'Iran a la possibilité de se retirer et d'autres options", a déclaré la chaîne qatarienne Al Jazeera dans une interview exclusive jeudi citant un message twitter de Zarif.

Ces remarques ont été prononcées alors que Washington menaçait à plusieurs reprises de mettre fin à l'accord nucléaire, connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA).

L'Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies - Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Chine - ainsi que l'Allemagne ont signé le JCPOA en juillet 2015 et ont commencé à le mettre en œuvre en janvier 2016.

Dans le cadre de cet accord, l'Iran a appliqué certaines limites à son programme nucléaire en échange de la fin de toutes les sanctions nucléaires imposées contre lui.

L'administration du président étatsunien Donald Trump, qui a pris la relève en janvier 2017, un an après l'entrée en vigueur de la JCPOA, cherche activement un prétexte pour se retirer unilatéralement de l'accord ou le miner.

Toutes les autres parties à l'accord ont, en revanche, insisté sur le fait que l'accord nucléaire doit être maintenu.

Plus tôt ce mois-ci, Trump a déclaré que le JCPOA était " une honte pour les États-Unis " et " l'une des transactions les pires et les plus unilatérales que les États-Unis aient jamais conclues ".

L'administration Trump a attesté à deux reprises que l'Iran s'était conformé à l'accord dans les notifications adressées au Congrès étatsunien en vertu d'une loi étatsunienne. Mais il a signalé qu'une troisième vérification - prévue pour la mi-octobre - ne serait pas prévue.

Ailleurs dans son interview, Zarif a déclaré : "Washington sera dans une meilleure position si elle reste attachée à l'accord".

La semaine dernière, le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, a averti que toute initiative étatsunienne visant à mettre un terme à l'accord nucléaire iranien découragerait d'autres pays de se rendre à la table des négociations pour discuter de leurs activités nucléaires.