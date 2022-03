10 signes que la guerre en Ukraine fait partie de la Grande Réinitialisation (Winter Oak)

1. La guerre entre la Russie et l'Ukraine provoque déjà des perturbations sans précédent dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, exacerbant les pénuries de carburant et induisant des niveaux chroniques d'inflation.

Je présente ci-dessous plusieurs façons dont le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine est le prochain catalyseur du programme du Great Reset (ou Grande Réinitialisation) du Forum économique mondial, facilité par un réseau interconnecté de parties prenantes mondiales et un réseau diffus de partenariats public-privé.

Alors que la pandémie a acclimaté le monde aux confinements, a normalisé l'acceptation des médicaments expérimentaux, précipité le plus grand transfert de richesse vers les entreprises en décimant les PME et ajusté la mémoire musculaire des opérations de la main-d'œuvre en préparation d'un avenir cybernétique, un vecteur supplémentaire était nécessaire pour accélérer l'effondrement économique avant que les nations puissent "reconstruire en mieux ".

Dans les années à venir, la combinaison d'une croissance médiocre et d'une inflation galopante forcera une classe économique mondiale à accepter des contrats de micro-travail et des emplois mal payés dans une économie émergente de type "gig".

"You will own nothing, and you will be happy"? | The Great Reset - Vus ne posséderez rien et vous serez heureux ?

Les architectes de la Grande Réinitialisation ont anticipé cette tendance depuis un certain nombre d'années et exploiteront ces turbulences économiques en propulsant le rôle des technologies disruptives pour relever les défis mondiaux et modifier fondamentalement les modèles d'entreprise traditionnels afin de suivre le rythme des évolutions technologiques rapides.

À l'instar de la pandémie, la préparation aux catastrophes à l'ère des conflits reposera en grande partie sur la volonté d'adopter des innovations technologiques spécifiques dans les sphères publique et privée afin que les générations futures puissent répondre à la demande de main-d'œuvre de la grande réinitialisation.

Un thème récurrent dans l'ouvrage de Klaus Schwab, Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution, est que les innovations technologiques et scientifiques révolutionnaires ne seront plus reléguées au monde physique qui nous entoure mais deviendront des extensions de nous-mêmes.

Il insiste sur la primauté des technologies émergentes dans une main-d'œuvre de nouvelle génération et souligne l'urgence d'aller de l'avant avec des plans visant à numériser plusieurs aspects de la main-d'œuvre mondiale grâce à des solutions technologiques évolutives.

Les promoteurs de la grande réinitialisation cherchent à gérer les risques géopolitiques en créant de nouveaux marchés axés sur les innovations numériques, les stratégies électroniques, la téléprésence, l'intelligence artificielle, la robotique, les nanotechnologies, l'internet des objets et l'internet des corps.

La vitesse fulgurante à laquelle les technologies d'intelligence artificielle sont déployées suggère que l'optimisation de ces technologies portera d'abord sur les industries et professions traditionnelles qui offrent un filet de sécurité à des centaines de millions de travailleurs, comme l'agriculture, le commerce de détail, la restauration, l'industrie manufacturière et les industries de messagerie.

Toutefois, l'automatisation sous la forme de robots, de logiciels intelligents et d'apprentissage automatique ne se limitera pas aux emplois routiniers, répétitifs et prévisibles.

Les systèmes d'IA sont sur le point d'automatiser en masse divers emplois de cols blancs, en particulier dans les domaines qui impliquent le traitement de l'information et la reconnaissance des formes, comme la comptabilité, les RH et les postes de cadres moyens.



Bien qu'il ne soit pas facile d'anticiper les tendances futures en matière d'emploi, on peut affirmer sans risque de se tromper que la menace combinée des pandémies et des guerres signifie que la main-d'œuvre est à l'aube d'un remaniement sans précédent, la technologie remodelant la logistique, menaçant potentiellement des centaines de millions d'emplois de cols bleus et de cols blancs, entraînant le déplacement le plus important et le plus rapide d'emplois dans l'histoire et laissant présager un changement du marché du travail qui était auparavant inconcevable.

Alors que l'on s'attendait depuis longtemps à ce que l'utilisation accrue de la technologie dans le secteur privé entraîne des pertes d'emplois massives, les blocages dus aux pandémies et les perturbations à venir causées par une guerre vont accélérer ce processus, et de nombreuses entreprises n'auront d'autre choix que de licencier du personnel et de le remplacer par des solutions technologiques créatives simplement pour assurer la survie de leurs activités.

En d'autres termes, bon nombre des emplois qui seront perdus dans les années à venir étaient déjà en voie de licenciement et il est peu probable qu'ils soient récupérés une fois la poussière retombée.

3. La guerre a considérablement réduit la dépendance de l'Europe à l'égard du secteur énergétique russe et a renforcé le caractère central des objectifs de développement durable des Nations unies et des émissions "nettes zéro", qui sont au cœur de la grande réinitialisation.