12 pays lèvent les restrictions contre la COVID, Israël supprime son passeport vaccinal dans de nombreux lieux (The Defender)

12 pays lèvent les restrictions contre la COVID, Israël supprime le "laissez-passer vert". Article originel : 12 Countries Roll Back COVID Restrictions, Israel Scraps ‘Green Pass’ Par Megan Redshaw The Defender, 7.02.22

La Suède et la Suisse ont rejoint le Danemark, la Norvège, la Finlande, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Italie, la Lituanie, la France et le Royaume-Uni en annonçant qu'ils allaient lever les restrictions contre la COVID et ouvrir leurs pays.

"Nous devrions discuter s'il est temps pour nous d'adopter un point de vue différent et de commencer à lever les restrictions même avec un nombre élevé d'infections", a déclaré à la presse le Premier ministre finlandais Sanna Marin. "J'espère que nous pourrons nous débarrasser des restrictions au cours du mois de février".

L'Italie, la France, la Norvège, la Lituanie, l'Angleterre et la Finlande ont également assoupli les restrictions, rapporte Bloomberg.

Les autorités danoises continueront de recommander la réalisation de tests à domicile en cas de contact avec de grands groupes de personnes et mettront les tests PCR à la disposition du public. Les voyageurs entrant dans le pays seront toujours testés à leur entrée.

"Personne ne peut savoir ce qui se passera en décembre prochain", a déclaré Heunicke à CNN lundi. "Mais nous avons promis aux citoyens du Danemark que nous n'aurons des restrictions que si elles sont vraiment nécessaires et que nous les lèverons dès que possible. C'est ce qui se passe en ce moment. "

La classification d'une maladie comme "socialement critique" donnait au gouvernement le pouvoir de mettre en œuvre de vastes mesures restrictives telles que la fermeture d'entreprises et l'obligation de porter un masque.

Les "règles deviendront caduques lorsque la maladie ne sera plus classée comme "socialement critique", le 1er février 2022", a écrit Heunicke.

Le 1er février, le ministre danois de la santé, Magnus Heunicke, a adressé une lettre à la commission d'épidémiologie du Parlement, dans laquelle il déclare que la COVID n'est plus une "maladie socialement critique".

Quelques jours avant les annonces de la Suède et de la Suisse, le Danemark est devenu le premier pays de l'Union européenne à lever toutes les restrictions de la COVID, en reclassant la COVID en tant que maladie endémique.

Le gouvernement suisse a déclaré qu'il prévoyait d'éliminer progressivement les autres restrictions après avoir consulté 26 cantons, les employeurs, les syndicats et les commissions parlementaires.

Le gouvernement lèvera également les mesures sanitaires aux frontières et les touristes n'auront plus besoin de recevoir de certificats COVID suisses.

La décision d'ouvrir la Suède est intervenue un jour après que la Suisse, invoquant des niveaux d'immunité élevés et un variant Omicron plus bénin , ait annoncé qu'elle allait abolir le travail à domicile obligatoire et les règles de quarantaine à partir d'aujourd'hui.

Selon Politico , l'Agence suédoise de santé publique a déclaré qu'elle avait réévalué la COVID comme "n'étant pas socialement critique" en raison d'une meilleure compréhension du variant Omicron , qui est plus léger et associée à moins d'hospitalisations.

"Continuer le laissez-passer vert de la même manière peut créer de fausses assurances", a déclaré Nadav Davidovitch , épidémiologiste et médecin de santé publique conseillant le gouvernement du Premier ministre Naftali Bennet. "Il ne réduit pas les infections dans les espaces fermés comme les théâtres. Il doit être utilisé principalement pour les lieux à haut risque comme les hôpitaux, les maisons de retraite ou les événements où l'on mange, chante et danse."

De hauts responsables israéliens ont également annoncé cette semaine qu'ils supprimaient le passeport vaccina contre la COVID, le " Green Pass ", du pays pour les restaurants, les hôtels, les salles de sport et les théâtres.

L'Europe accélère les mesures visant à lever les restrictions contre la COVID , alors que les efforts pour contrôler la propagation du virus ont échoué et que les pays revoient à la baisse la menace posée par le SRAS-CoV-2.

Lors d'une réunion à Helsinki pour discuter du rythme de suppression des restrictions, le gouvernement a décidé de lever toutes les limites aux rassemblements et d'assouplir les restrictions sur les restaurants et les bars le 14 février. Les boîtes de nuit resteront fermées jusqu'au 1er mars. Les lieux culturels, les événements et les sports seront libres de toute restriction.

L'administration du Premier ministre italien Mario Draghi s'est réunie mercredi pour discuter de la manière de réduire les restrictions. Le gouvernement se concentrera dans un premier temps sur les règles de quarantaine pour les enfants et envisage de réduire à cinq jours la période d'isolement obligatoire de dix jours.

La France a mis fin mercredi à l'obligation de travailler à domicile, éliminé l'obligation de porter un masque à l'extérieur et levé les restrictions de présence dans les stades et les théâtres. Toutefois, le laissez-passer vaccinal du pays restera en place jusqu'à ce que les hôpitaux soient en mesure de fonctionner normalement sans annuler les procédures non urgentes pour faire de la place aux patients COVID en soins intensifs, a déclaré mercredi le ministre de la santé Olivier Veran.

Interrogé sur la nécessité d'une seconde injection de rappel en France, Veran a répondu que cela dépendrait de l'apparition éventuelle de nouvelles mutations du virus.

Le gouvernement lituanien abandonne l'obligation de présenter un certificat de vaccination dans les lieux publics, tels que les restaurants et les manifestations sportives, et les travailleurs non vaccinés ne seront plus tenus de se soumettre à un test hebdomadaire.

La Norvège a fait de même et a levé les restrictions sur les rassemblements privés, les bars et les restaurants et n'exigera pas de tests aux frontières.

La semaine dernière, l'Angleterre a annoncé qu'elle levait ses restrictions relatives à la COVID. À partir du 27 janvier, la loi n'exige plus de se couvrir le visage partout en Angleterre et l'obligation légale de posséder un laissez-passer COVID pour entrer dans les grandes salles et les clubs a été supprimée.

Le gouvernement a également abandonné les directives concernant le port du voile dans les salles de classe, les conseils pour les personnes travaillant à domicile et les restrictions pour les visiteurs des maisons de retraite.

Le 26 janvier, les Pays-Bas ont rouvert les restaurants, les bars, les musées et les théâtres dans le cadre d'un assouplissement général des restrictions.

Les confinements n'ont eu que peu ou pas d'effets bénéfiques sur la santé publique, selon une analyse.

Peu d'études, si tant est qu'il y en ait eu, ont été menées pour déterminer si les passeports vaccinaux et les restrictions relatives à la COVID ont réellement fait baisser le nombre de cas de COVID, d'hospitalisations et de décès.

Toutefois, une analyse récente publiée par des chercheurs de Johns Hopkins a révélé que les mesures de confinement contre la COVID mises en œuvre aux États-Unis et en Europe n'avaient pratiquement aucun effet sur la santé publique.

"Nous ne trouvons que peu ou pas de preuves que les mesures de confinement obligatoires en Europe et aux États-Unis aient eu un effet notable sur les taux de mortalité liés à la COVID-19", ont écrit les chercheurs.

Les chercheurs ont également examiné les ordres de quarantaine et ont constaté qu'ils ne réduisaient la mortalité due à la COVID que de 2,9 %.

Les études n'évaluant que les ordres de quarantaine ont trouvé une réduction de la mortalité de 5,1 %, mais lorsqu'ils sont combinés à d'autres mesures de confinement, les ordres de quarantaine ont en fait augmenté la mortalité due à la COVID de 2,8 %.