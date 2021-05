20.05.21. Le nombre de décès post-vaccinaux depuis le début de la vaccination est supérieur à 735 selon l'ANSM. L'ANSM occulte-t-elle ou minore-t-elle les décès post-vaccinaux ? Analyse et réflexions

---

Depuis le 23.04.21, l'ANSM ne rapporte plus le nombre global de cas de décès post-vaccinaux dans son rapport de synthèse. Il en va de même dans le rapport de synthèse publié le 28.05.21 couvrant la période du 14.05.21 au 20.05.21.

Dans son point de situation donné le 28 mai 2021 (voir ci-dessous) - le rapport du vaccin d'AstraZeneca de la semaine dernière est donné tandis que ceux de Pfizer et Moderna seront donnés la semaine prochaine. En effet, depuis le 30.04.21, les rapports pour les vaccins Pfizer et Moderna sont publiés tous les 15 jours au lieu de toutes les semaines, idem pour AstraZeneca mais en décalage avec les deux autres. Depuis le 23.04.21, l'ANSM alterne les rapports entre AstraZeneca d'une part et Moderna et Pfizer d'autres part.

L'ANSM par son mode diffusion des données (voir ci-dessus) ne permet pas de calculer le nombre total de décès post-vaccinaux sans que l'on comprenne ce qui a vraiment motivé cette instance à différer la publication des données séparant le vaccin AstraZeneca des deux autres les plus couramment utilisés (Pfizer et Moderna). La semaine dernière nous avions donné une estimation rétrospective du nombre de décès au 13 mai en nous basant d'une part sur le rapport du 21 mai pour les vaccins Pfizer et Moderna et d'autre part sur celui d'AstraZeneca du 7 mai tandis que celui de la semaine dernière pour ce vaccin a été publiée le 28 mai. Nous avions fait une estimation en fonction des données émanant des rapports cité ci-dessus d'au moins 721 décès post-vaccinaux depuis le début de la vaccination en date du 13.05.21. Cette attitude de l'ANSM nous amène à minorer le nombre de décès puisque certains rapports sont manquants, nous ne pouvons que les calculer rétrospectivement. Par exemple, pour l'évaluation du 13 mai, le fait que nous sommes obligés de prendre le rapport du 7 mai (pour AstraZeneca) fait que le nombre de décès post-vaccinaux rapportés est donc forcément inférieur à celui que l'on aurait pu calculer si nous avions eu le nombre de décès post-vaccinaux en date du 13 mai.

Qui plus est le rapport d'AstraZeneca en date du 28.05.21 est donné pour la période du 7 mai au 20 mai, ce qui rend difficile une estimation précise pour tous les vaccins à une date donnée et une comparaison entre chacun des vaccins à partir des données publiées par l'ANSM. Nous allons donc donner une estimation rérospective sachant que celle-ci minorera le nombre réel de décès post-vaccinaux puisque nous n'avons pas les données concernant Pfizer et Moderna qui seront publiées la semaine prochaine et concerneront la période du 13 mai au 27 mai (tandis qu'AstraZeneca est publié du 7 au 20 mai). Avez-vous compris l'astuce si il y en a une ? En tous les cas, depuis le 23.04.21, nous ne sommes plus en mesure de calculer le chiffre exact des décès post-vaccinaux rapportés à l'ANSM. Une évolution surprenante de cette instance dans son mode de diffusion des informations.

Par ailleurs, le rapport rapport sur le vaccin d'AstraZeneca donné par l'ANSM montre une petite incohérence avec le rapport de synthèse de l'ANSM sur la même période : dans le rapport sur le vaccin AstraZeneca publié le 28.05.21, il y a eu 4 545 778 injections tandis que dans le rapport de synthèse du 28.05.21, il y a eu 4 545 000 injections repris également dans le point de synthèse (voir fin d'article le point de synthèse). En somme 778 injections ont disparu entre les deux rapports. Il semble que l'ANSM arrondisse au millier inférieur pour tous les vaccins dans le rapport de synthèse de façon sans doute à être plus didactique. Nous avons gardé le chiffre précis donné dans le rapport de l'ANSM sur le vaccin AstraZeneca qui est de 4 545 778 injections.



Concentrons nous donc sur le dernier rapport de l'ANSM pour le vaccin d'AstraZeneca publié le 28 mai et portant sur la période du 7 mai au 20 mai. Evolution notable du rapport, les décès sont présentés dans un tableau ad hoc ce qui est beaucoup plus pertinent. Ceux-ci sont au nombre de 134 depuis le début de la vaccination avec le vaccin AstraZeneca. Ce tableau est aussi commenté avec un long paragraphe beaucoup plus explicite que les précédents sur la mortalité post-vaccinale observée avec le vaccin AstraZeneca. Nous nous félicitons de cette évolution que nous demandions depuis le début de la publication des rapports de l'ANSM.



Extrait :

"II y a sur la période et celle de la procédure des cas marquants, 11 nouveaux cas de décès, soit sur l’ensemble du suivi, 134 décès dont 78(58%) survenus dans la semaine suivant la vaccination (dont 33 dans les 48h) chez des patients ambulatoires, ayant pour 122 d’entre eux (91%) des facteurs de risque cardiovasculaires avérés. On note qu’il y a 9 personnes de moins de 55ans (extrêmes 24 à 54ans) parmi lesquelles 8 ont des facteurs de risque connus. Soixante‐trois décès (47%) correspondent à des morts subites inexpliquées, soit un taux de notification de 1,5/100000 doses [1,1‐1,9]. Ces décès sont survenus pour 44(70%) cas dans la semaine suivant la vaccination (dont 25 dans les 48h). Il y a 11 cas (dont 3 chez des moins de 55ans) correspondant à des évènements thromboemboliques atypiques qui se rapportent à un signal discuté dans les précédents rapports et dans ce bilan pour 3 cas dans la partie «focus sur les évènements thromboemboliques veineux/CIVD». Dans 7 cas les anticorps anti‐PF4 sont positifs, négatifs dans 3 et non recherchés dans1. Dans13 cas, il est mentionné dans le résumé de ceux‐ci qu’une autopsie a été faite et/ou demandée. A ce jour, nous a été transmis, un seul résultat d’autopsie concernant un soixantenaire mort à J7 post‐vaccination concluant à une défaillance polyviscérale en rapport direct avec un état néoplasique envahissant. Pour deux autres, des résultats partiels d’autopsie ont été transmis aux rapporteurs qui ne permettent pas de conclure pour le moment. Enfin, aucune information n’a été transmise concernant les 10 autres autopsies. Dans ces circonstances, il n’est pas possible d’établir un lien physiopathologique avec le vaccin..." (lire la suite dans le Rapport de l'ANSM sur le vaccin AstraZeneca en date du 28.05.21).

Dans cet extrait, l'ANSM mentionne les autopsies qui lui ont été envoyées et montre les difficultés auxquelles elle est confrontée. En effet, sur 13 rapports d'autopsie, l'ANSM n'en a reçu qu'un seul, il y a eu 2 résultats partiels d'autopsie et 10 autres n'ont pas été transmis à l'ANSM qui ne peut donc pas dans ces conditions faire de lien physiopathologique entre la vaccination et les décès. Pour résumer, seulement un rapport sur 13 a été transmis à l'ANSM au 20.05.21 pour le vaccin AstraZeneca. Il est évident que les décès post-vaccinaux rapportés par l'ANSM sont largement inférieurs aux décès réellement observés dans la vie de tous les jours. En général, certains experts estiment que seulement un décès sur 10 est rapporté aux autorités de surveillance sanitaire. Quand on voit ce qui se passe avec les autopsies où l'ANSM n'en a reçu qu'une seule sur 13, il n'est pas impossible que ce rapport de 1 sur 10 soit largement sous-estimé. Toutefois l'ANSM pourrait les recevoir dans les semaines à venir. L'ANSM précise que de nombreux cas de mort subites ont été observés dans les suites de la vaccination soit 63 décès sur 134 dont 25 (39%) dans les 48heures. L'ANSM précise que le taux de notification des morts subites est de 1,5/100000 doses. Malheureusement l'ANSM n'est pas en mesure d'évaluer le nombre de décès par personne car les données qu'elle reçoit sont anonymisées. Il est clair que à terme et dans l'absolu (sachant qu'il y a deux injections par personne sauf pour ceux ayant attrapé la Covid) ce chiffre tendrait vers une multiplication par 2 ce qui ferait au maximum 3 morts subites pour 100 000 vaccination par AstraZeneca. Et si nous considérons que seulement 10% des décès post-vaccinaux (fourchette selon nous optimiste) correspondent aux rapports reçu par l'ANSM, ce chiffre pourrait être multiplié par au moins 10 ce qui est énorme soit à terme et dans l'absolu 3 morts subites pour 10.000 vaccination AstraZeneca, ce qui est tout simplement énorme si notre hypothèse est validée.



[Pour rappel : nos premières estimations en date du 12 avril 2020 sur le taux de mortalité de la Covid à partir des données françaises ont été confirmés par les études de sérodiagnostic du Professeur Ioannidis de l'université de Stanford aux Etats-Unis). En octobre 2020, nous l'avons toutefois estimé à 0.1% à partir des données portant tant sur la détection des anticorps mais aussi sur l'exploration de l'immunité cellulaire. Selon les dernières études de séroprévalence, le taux de létalité mondiale de l'infection est d'environ 0.15 %, d'après un article de l'European Journal of Clinical Investigation.Sachant que les études de séroprévalence ne permettent pas de détecter les infections anciennes où l'immunité est devenue essentiellement cellulaire, ce taux pourrait être nettement plus bas. Notre deuxième estimation pourrait être avérée]. Nous verrons bien si notre hypothèse conernant le taux de mort subite par personne vaccinée est une bonne estimation ou si nous nous sommes complètement plantés.



Enfin, élément non négligeable parmi d'autres, il est à noter que l'ANSM note que 91% des 134 personnes décédées dans les suites de la vaccination "avaient des facteurs de risque cardiovasculaires avérés". En effet, les décès post-vaccinaux ne signifient pas que le vaccin est la cause du décès tout comme les décès survenus dans le cadre d'une maladie Covid chez une personne âgée avec des pathologies co-morbides ne sont pas forcément dus à la Covid. Nous déplorons encore une fois ce deux poids deux mesures quant au principe de précaution. Si nous avions appliqué le même principe de précaution pour la comptabilité des décès post-vaccinaux que pour le décompte des décès de la Covid, nous considérions que les décès post-vaccinaux sont liés aux vaccins jusqu'à preuve du contraire. Il y a, selon nous, à présent un renversement de l'administration de la preuve préjudiciable aux personnes vaccinées et favorables à Big Pharma.

Calculons à présent le nombre de décès global au 28 mai. Il s'agit d'une estimation imférieur à la réalité puisque nous nous basons sur les dernières données publiées par l'ANSM concernant le vaccin d'AstraZeneca porte sur la période du 7 au 20 mai 2021 tandis que les dernières données publiées par l'ANSM sur les vaccins Pfizer et Moderna portent sur la période du 23 avril au 12 mai 2021.



Lire notre précédente analyse (voir aussi toutes les autres citées en fin d'article :

- 13.05.21 - Le nombre de décès post-vaccinaux depuis le début de la vaccination est supérieur à 721 selon l'ANSM

"...si nous prenons chacun des rapports des vaccins, nous constatons un nombre de décès post-vaccinaux de 580 dans le cadre des injections avec le vaccin de Pfizer pour 20 964 000 injections depuis le début de la vaccination. Il y a eu 65 nouveaux cas de décès post-vaccinaux sur la période de 15 jours allant jusqu'au 13 mai 2021 : "Soixante-cinq nouveaux cas de décès ont été transmis sur la période additionnelle de deux semaines couverte par ce rapport, et deux cas ont été mis à jour. Ceci porte à 580 le nombre total de décès déclarés à la date du 21/05/2021"...

...Concernant le vaccin Moderna, il est rapporté (page 4), publié en date du 21 mai, 29 décès post-vaccinaux depuis le début de la vaccination en date du 22.01.2 pour au total 2 405 000 injections dont 6 nouveaux cas de décès sur la période allant du 30.04.21 au 13.05.21 ...."

Nous avions écrit lors de cette précédente analyse :

"Soit au total un nombre de décès post-vaccinaux déclarés à l'ANSM supérieurs à 721 (580 + 21 + 120) pour les trois principaux vaccins considérés depuis le début de la vaccination en France. Nous écrivons "supérieur" car nous n'avons pas encore les données portant sur la semaine du 7.05.21 au 13.05.21 pour le vaccin AstraZeneca à priori publié la semaine prochaine."

Il nous faut donc remplacer le rapport du 7 mai d'AstraZeneca par celui du 28 mai complétant le décompte des décès post-vaccinaux rapportés par l'ANSM jusqu'au 20 mai 2021. Il est donc de 134 décès.



Ce qui fait plus de 735 décès (580 avec Pfizer +21 Moderna + 134 avec Astra Zeneca). Vous aurez bien compris que ce décompte est largemet inférieur à celui que nous aurions calculé si les rapports de Pfizer et Moderna avaient été publiés. Le noveau décompte décalé de l'ANSM rend difficile le calcul du nombre de décès post-vaccinaux et aboutit à une sous-estimation importante. Nous compléterons la semaine prochaine les données de Pfizer et Moderna pour la période considérée mais nous n'aurons pas celui d'AstraZeneca avant deux semaines. Certains pourraient penser que l'ANSM de cette façon minore le taux de décès post-vaccinal et rend difficiile son calcul.



C'est pour cela que nos proposons de nos fixer sur le taux de notification de décès par vaccin en fonction du nomre d'injections. Celui-ci permet d'avoir une meilleur estimation du taux de décès rapportés en fonction des vaccins. Pour rappel : "Depuis le début de la vaccination, il y a eu 20 964 000 injections avec le Pfizer en date du 13.05.21, 2 405 000 injections avec le Moderna en date du 13.05.21,..." Si nous tenons compte du rapport plus récent d'AstraZeneca où il y a eu 134 décès pour 4 545 778 injections.

Si on calcule le ratio de notification du nombre de décès rapporté en post-vaccinal sur le nombre d'injections, il est de

- 0.0027% pour Pfizer en date du 13.05.21 (580 décès / 20 964 000 injections).

- 0.0012% pour Moderna en date du 13.05.21 (21 décès / 2 405 000 injections).

- 0.0029% pour AstraZeneca en date du 20.05.21 (134 décès / 4 545 778 injections).

Une personne a généralement reçu deux injections, le ratio pourrait à terme (lorsque toutes les personnes vaccinées ont reçu leurs deux injections) et dans l'absolu (si toutes les personnes vaccinées l'ont été deux fois ce qui en fait n'est pas vrai puisque en France, les personnes ayant eu la Covid sont incitées à ne se vacciner qu'une fois) être multiplié par 2 si l'on prend en compte un ratio par personne vaccinée et non par injection. Enfin, il est à noté que, selon certains auteurs, les cas rapportés sont souvent largement inférieurs à ceux réellement observés, des experts évoquent le fait que seulement 10% des effets secondaires sont rapportés (on a vu plus haut que les résultats de seulement une autopsie sur 13 pour 134 décès avaient été rapportés à ce jour à l'ANSM pour le vaccin AstraZenaca). Ces ratios pourraient donc être multipliés par 20 si l'on tient compte de ces précisions ce qui nous donnerait une estimation beaucoup plus élevé du ratio de décès par rapport au nombre de personnes vaccinées.



Soit