Comment les loyalistes à Kadhafi ont sauvé les Etatsuniens victimes de l'attaque terroriste de Benghazi (ICH)

"Les mêmes individus que les États-Unis ont retiré du pouvoir pendant la révolution libyenne ont été les seuls Libyens qui sont venus à l'aide des États-Unis lors de l'attaque de Benghazi."

Le rapport final du House Select Committee on Benghazi révèle que les Etatsuniens sauvés lors de l'attaque de Benghazi l'ont été par des loyalistes favorables à Kadhafi - et non par le gouvernement libyen ou les miliciens soutenus lors de la "révolution libyenne" par les USA, la France et la Grande-Bretagne...

Source : - Information Clearing House Gaddafi Loyalists Rescued Americans In Benghazi