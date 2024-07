Quand l'indécent et présumé "criminel de guerre" David Cameron donnait des leçons au socialiste Jeremy Corbyn

Apôtre avec Nicolas Sarkozy de la destruction de la Libye et de l'armement des djihadistes qui ont commis les pires massacres de masse à l'encontre des populations noires libyennes [1], responsable du bombardement des points d'eau libyen [2-3] et de la destruction de Syrte [4] en 2011 pouvant s'assimiler à des crimes de guerre [6-7], David Cameron n'a rien à envier à Tony Blair et pourtant il est relativement épargné par la presse britannique au regard de son action criminelle en Libye. Il pourrait tomber pour son engagement dans la guerre franco-britannique en Libye pour les chefs de criminel de guerre et de complice de crimes contre l'humanité eu égard au nettoyage ethnique à l'encontre des Noirs libyens [1] commis par les djihadistes et autres rebelles armés par ses soins. Selon un article du Wall Street Journal, les "rebelles" et autres djihadistes soutenus par le trio diabolique Sarkozy-Cameron-Obama se considéraient en 2011 comme des "brigades dont la mission est de purger le pays des esclaves à la peau noire"[1]. Cameron jouit d'une impunité totale dont sont pourvus les dirigeants occidentaux criminels quand ils actionnent les plans machiavéliques et impérialistes de l'empire avec une presse britannique concernant les actions de son gouvernement en Afrique qui sait cultiver l'amnésie contrairement à ce qui s'est passé en Irak sous Tony Blair. A un point tel que David Cameron, pour la première fois en Grande-Bretagne, a pu bombarder et envoyer récemment des militaires en Libye sans le moindre vote au Parlement [6]. Guerre menée par Cameron au prétexte de la lutte contre les terroristes qu'il a pourtant grandement contribué à armer durant sa guerre contre Kadhafi s'appuyant sur les djihadistes financés par le Qatar et assisté par les unités d'élite de l'armée britannique et française. Une dérive vers un pouvoir militaire sans contrôle dans la digne tradition militaire française où les citoyens ne sont pas consulter lorsque le "chef de guerre" qu'ils élisent décident d'entrer en guerre avec son Etat-major. Une régression politique pour les Britanniques.