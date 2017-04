36 missiles américains tirés sur la Syrie ne parviennent pas à destination. Où sont-ils passés ? demandent les Russes (La Cause du Peuple)

36 missiles américains tirés sur la Syrie ne parviennent pas à destination. Où sont-ils passés ? demandent les Russes

Les commandants militaires russes n'ont pas réussi à obtenir une explication de la part de leurs homologues militaires américains sur la localisation des 36 missiles de croisière Tomahawk (évalués à 54 millions de dollars [1] ) que les Américains ont envoyé sur la Syrie et, qui, apparemment ont simplement disparu. Ont-ils été abattu par les défenses anti-aériennes russo-syriennes S-300 ? On ne le dit pas, mais les Russes posent ironiquement la question aux Américains : où sont passés vos 36 Tomahawk ?

Voici la déclaration officielle du MoD (Ministère de la Défense Russe) concernant cet incident:

"Le 7 avril, de 3,42 à 3,56 (heure de Moscou), deux destroyers de la marine américaine (USS Ross et USS Porter) ont fait une frappe massive avec 59 missiles de croisière Tomahawk de la région près de l'île de Crète contre la base aérienne syrienne Shayrat (province d'Homs ).

Selon les données de surveillance objectives, 23 missiles ont atteint la base aérienne syrienne.

En conséquence, un dépôt d'équipement, un bâtiment d'entraînement, un mess, six avions MiG-23 en réparation dans un hangars ainsi qu'une station radar ont été détruits. La piste, les voies de circulation et les aéronefs de l'armée de l'air syrienne dans leurs places de stationnement n'ont pas été endommagés. Selon les informations reçues du Commandement de la base aérienne, deux militaires syriens sont portés disparus, 4 ont été tués et 6 ont eu des blessures de brûlures en luttant contre les incendies.

Par conséquent, l'efficacité de combat de la frappe massive de missiles américains sur la base aérienne syrienne est extrêmement faible ".

Confirmant l'évaluation initiale du MoD de cette attaque illégale et non provoquée par les États-Unis contre une nation souveraine, contre laquelle ils ne sont pas en guerre, le Commandement de l'armée syrienne a signalé:

"À 15h42 aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont commis un acte flagrant d'agression visant une de nos bases aériennes dans la région centrale avec un certain nombre de missiles, laissant 6 martyrs et un certain nombre de blessés et causant d'énormes dégâts matériels."

Les rapports varient de 4 à 10 morts en raison de cette attaque des États-Unis,une vidéo d'information initiale de la base aérienne de Shayrat, confirme l'évaluation par le ministère de la Défense selon laquelle le dommage physique causé était relativement mineur, les pistes principales elles-mêmes n’ont subi que de légers dégâts superficiels.

Environ 30 minutes avant cette attaque par les USA qui n'ont pas respecté les lois internationales, les autorités militaires américaines ont notifié aux commandants militaires de la Fédération de Russie auprès du Centre commun d'information (JIC) à Bagdad, en Irak, cette action en instance, ce qui a amené le ministère russe de la Défense à suspendre immédiatement le mémorandum existant entre les États-Unis et la Russie sur la sécurité des vols au-dessus de la Syrie qui avait été promulgué pour faire face à la menace de la guerre totale.

Quant aux raisons pour lesquelles les États-Unis ont ciblé la Syrie avec sa force militaire, les Américains ont prétendu que les avions syriens ont largué des armes chimiques (au gaz sarin) le 4 avril sur Khan Sheikhoun, actuellement occupé par des terroristes Al-Qaïda entraînés et équipés par le Pentagone.

Dans les 2 heures qui ont suivi cette prétendue attaque de gaz de Sarin contre les citoyens de Khan Sheikhoun, les médias de fausses nouvelles et "propagande " occidentaux ont commencé à inonder leurs citoyens de nouvelles avec des images absurdes supposées être le résultat de cette attaque. On y voit des urgentistes quilavent les petits enfants (atteints par le gaz sarin) avec de l'eau avec leurs mains nues pour enlever les résidus de gaz de Sarin, ce qui est impossible à faire avec un agent chimique aussi dangereux, alors que les vrais urgentistes doivent prendre les mesures extrêmes pour se protéger eux-mêmes contre cette substance mortelle.

À propos de la propagande occidentale, les médias de "fausses nouvelles" ont pu rapporter presque instantanément cette prétendue attaque chimique, en raison de l'avertissement qu'ils ont reçus. En effet, le 3 avril, jour précédant cette prétendue attaque, un journaliste anti-Assad a tweeté que le lendemain, il lancerait une campagne médiatique pour couvrir les ravages dans la campagne de Hama, y ​​compris l'utilisation d'armes chimiques.

3 avril Tweet du journaliste un jour avant l'attaque indiquant la connaissance précoce de l'utilisation d'armes chimiques

Un autre exemple démontrant les mensonges des médias de la propagande occidentale est donné l'organisation très respectée de ZeroHedge qui a écrit:

"Les observateurs ont également noté que le 1er avril 2017, un médecin sur le terrain à Khan Sheikhoun, le Dr Shajul Islam, avait reçu plusieurs expéditions de masques à gaz dans les jours précédant l'incident chimique.

Les révélations sur Twitter ont alimenté la spéculation selon laquelle les personnalités de l'opposition étaient conscientes de l'attaque chimique des jours avant qu'elle ne se produise réellement, contestant le récit selon lequel le gouvernement syrien était responsable. Daily Mail a rapporté que le Dr Shajul Islam était à un point recherché par le gouvernement britannique dans le cadre de l'enlèvement de deux journalistes en Syrie, et les services de sécurité ont déclaré qu’Islam et son frère avaient peut-être des liens avec le bourreau de l'ISIS «Jihadis John».

En outre, les séquences montraient que les casques blancs portant « secours aux victimes » d'une manière qui n’était pas conforme au protocole établi sur la façon de traiter les corps saturés de sarin. Les images semblent montrer que les opérateurs du casque blanc syriens manipulent des victimes de sarin présumées avec leurs mains nues, plutôt qu'avec des gants, ce qui est nécessaire pour empêcher le sauveteur d'être blessé par le produit chimique lui-même. Ils semblent également utiliser des masques anti-poussières simples, qui ne sont pas une protection appropriée en cas d'attaque de sarin. "

En ce qui concerne la raison réelle » pour laquelle les États-Unis ont attaqué la Syrie, a été fourni par l'ancien député américain Ron Paul, qui a déclaré qu'il s'agissait plutôt d’une action du “Deep State” contre le président Donald Trump et non pas une décision de Trump.

Il a ajouté: "Ce qui s'est passé il y a quatre ans en 2013, vous savez, tout cela sur le passage de la ligne rouge? Depuis, les néocons crient et hurlent, et une partie de l'administration a crié et hurlé à propos d'Assad et des gaz toxiques (comme Saddam et ses ADM). Il n'a jamais été prouvé en fait qu’Assad en ait utilisé, et la fonctionnaire de l'ONU, Carla Del Ponte, a déclaré que l’attaque chimique de 2013 a probablement été faite par les rebelles . Il n'y a aucun sens, pour Assad , d'utilisation soudaine de gaz toxique. Je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il ait fait cela délibérément. "

Cette déclaration du député américain Paul selon laquelle il n'a jamais été prouvé que la Syrie a déjà utilisé des armes chimiques contre quiconque, affirme ce rapport, est pleinement confirmé par l'Organisation des Nations Unies pour l'Interdiction des Armes Chimiques (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) ) qui, depuis 2012, ont surveillé et enquêté sur tous les rapports d'utilisation d'armes chimiques en Syrie, y compris leur rapport définitif de 2016, prouvant que le régime syrien n'avait mené aucune attaque chimique. Cette organisation vient d’ailleurs de commencer son enquête sur cette prétendue attaque chimique d’il y a 3 jours. Pour savoir comment quiconque dans l'Ouest pourrait réellement croire que le gouvernement syrien lancerait une attaque chimique avec l'OIAC qui surveille de près tous ses mouvements.

[1] Mais qu'est-ce qu'un Tomahawk, combien coûte-t-il et pourquoi ce missile?

Un spécialiste militaire de CNN répond à ces questions: "C'est pour ce type d'opérations que le Tomahawk est fabriqué pour être tiré à un niveau bas et ne pas être détecté vers des cibles fixes sans prendre de risques avec un équipage d'avion".

Le missile mesure 6 mètres, booster compris, a une portée de 1250 à 2500 kilomètres, et lancé depuis la mer, vole à basse altitude (pour éviter les radars) à une vitesse de 880 km/h. Utilisé pour la première fois lors de la destruction de l’Irak en 1991, qui a été accusé à tort de détenir des ADM (Arames de Destruction Massive). Selon CNN, chaque Tomahawk (qui tire son nom des hachettes utilisées par les Amérindiens) coûte la bagatelle de 780.000 euros. Ce qui veut dire pour 59 missiles, un montant de plus de 46 millions d'euros.