A propos, la rafle du Vel d'Hiv, c'était comment, exactement ? (ASI)

A propos de l'ahurissante sortie de Marine Le Pen sur la "non responsabilité" de la France dans la rafle du Vel d'Hiv, la querelle mémorielle est repartie de plus belle entre ceux qui pensent que la France était à Londres, et ceux qui soutiennent qu'elle était à Vichy. Mais derrière cette controverse, on parle de femmes, d'enfants juifs, raflés par des policiers français, rappelle Mathilde Larrère...