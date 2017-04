Accusé d'être "islamisto-servile", un cadre d'En Marche "mis en retrait" (ASI)

La séquence aura duré moins d'une minute. Jeudi soir, en pleine discussion entre Emmanuel Macron et Barbara Lefebvre, historienne et filloniste masquée, sur la colonisation et la notion de "refoulé colonial" durant l’Émission Politique, Lefebvre attaque soudain : "Il me semble que vous avez au sein même de votre mouvement comme référent dans le Val-d'Oise Monsieur Saou qui d'ailleurs est tout à fait proche des idées des Indigènes de la République [mouvement antiraciste dont certaines positions ont pu être assimilées à de l’antisémitisme ou de l’homophobie, ndlr] et du refoulé colonial". En face, le candidat reproche à son interlocutrice de "jeter en pâture aux téléspectateurs des gens qu'ils ne connaissent pas vraiment". "C'est dans la presse aujourd'hui", rétorque Lefebvre. Mais de quoi parle la professeure d'histoire ? Rembobinons.

Saou posant aux côtés de Macron sur son compte Twitter

Nommé à l'automne dernier référent du mouvement "En Marche" dans le Val-d-Oise, Saou se définit sur Twitter comme un "macronien de la première heure" et était le seul référent d'origine maghrébine du mouvement. Comme le relève Libération, le référent a été très peu évoqué dans la presse depuis le début de son engagement auprès du candidat.

Le 12 mars dernier, le site jforum, qui se définit comme le "portail juif francophone", accusait Saou de relayer une "idéologie intégriste". Pour preuve, l'article relayait plusieurs publications Facebook du référent. Qu'y lit-on ? Saou saluait par...

