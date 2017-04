Après le ralliement de Le Drian, c'est au tour de Villepin de rejoindre Macron, le candidat du système (Vidéos)

Comme on dit, avec Macron, on aura le changement dans la continuité et un durcissement de la politique libérale entamée sous Sarkozy-Hollande dans la droite ligne des attentes atlantistes et de l'union européenne. Macron en tant qu'ancien membre du think tank des Young Leaders sera sans doute rassurer le complexe militaro-industriel et financier branché sur les milieux atlantistes.