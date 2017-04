Asselineau doute à propos de "l'affaire syrienne" et propose aux journalistes de France info d'accéder au rapport du MIT qu'ils ignorent (Vidéo)

A partir de 1'00" : Asselineau apprend aux journalistes de France info dans l'émission de Jean-Michel Apathie, le 12.04.17, l'existence du rapport du Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui fait état du lancement de gaz sarin à partir des zones rebelles en 2013, lors du massacre chimique de la Ghouta. Apathie en perd son latin.

Le quoi ?



- Asselineau : "...Il y a eu l'affaire de la Ghouta , le massacre de la Ghouta en avril, en août 2013 pardon, le rapport très récent du MIT, c'est à dire l'institution la plus prestigieuse des Etats-Unis, a conclu que très probablement que cela venait en fait des zones rebelles"

- Apathie : "Ah bon ?"

- Autre journaliste : "Attendez, ... le le MIT ?"

- Asselineau "Je ne suis pas le journaliste, c'est vous qui devriez vous renseigner"

Apathie : "Très probablement des zones rebelles m'étonnerait moi"

Asselineau : "Mais allez vous renseigner. Je suis persuadé, vous savez, qu'il n'y aura pas de suite à ça parce que vous allez vous renseigner et vous allez découvrir que mes informations sont justes et que d'un seul coup tout le monde va se taire"...



Voir le rapport du MIT (1,2,3) dont les "journalistes" de France info n'ont semble-t-il pas connaissance. On peut lire également l'article du New York Times ou bien l'article du Point pour ceux qui ne savent pas lire l'anglais.

Le Point Attaque chimique en Syrie : le rapport qui dérange.

"Une étude du prestigieux MIT affirme que le massacre chimique d'août 2013 a été perpétré depuis une zone rebelle, contredisant les affirmations occidentales".

1. Lloyd, Richard; Postol, Theodore A. (14 January 2014). "Possible Implications of Faulty US Technical Intelligence in the Damascus Nerve Agent Attack of August 21, 2013" (PDF). MIT Science, Technology, and Global Security Working Group. HTML version

2. Schofield, Matthew (15 January 2014). "New analysis of rocket used in Syria chemical attack undercuts U.S. claims". McClatchy DC .