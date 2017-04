Attaque au sarin à Khan Cheikhooun. Les preuves des services français en sont-elles vraiment ?

Les services secrets français ont sorti un rapport accusant le gouvernement syrien d'être responsable de l'attaque chimique à Khan Cheikhoun. En effet, le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault a présenté mercredi un rapport des services de renseignement français incriminant le régime de Damas dans l'attaque au gaz sarin contre la localité de Khan Cheikhoun (nord-ouest) le 4 avril, qui a fait 87 morts.



Selon l'AFP, "Le recours au sarin ne fait aucun doute. La responsabilité du régime syrien ne fait pas de doute non plus, compte tenu du procédé de fabrication du sarin utilisé", a déclaré M. Ayrault à l'issue d'un Conseil de Défense, au cours duquel il a présenté ce rapport des services de renseignement français.



Or si le sarin utilisé est de fabrication syrienne cela n'incrimine pas forcément le gouvernement syrien dès lors que l'on sait que les rebelles d'Al-Nosra filiale d'Al-Quaïda en Syrie qui furent soutenus par la France disposaient eux aussi de sarin émanant des anciens stocks syriens.



C'est sans doute ces éléments qu'il faudra éclaircir quand on sait que les rapports antérieurs émanant des mêmes services français sous le gouvernement Ayrault avaient été sujets à controverse.