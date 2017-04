Attaque de policiers sur les Champs-Elysées : Fillon critiqué pour avoir évoqué à tort "d'autres violences ailleurs dans Paris" (France info)

Dès son arrivée sur le plateau de l'émission politique "15 minutes pour convaincre" sur France 2, jeudi 20 avril, François Fillon a réagi à la fusillade des Champs-Elysées survenue un peu plus tôt, et rendu hommage au policier tué. Résumant la situation, il a eu cette phrase remarquée : "On nous laisse entendre qu'il y a d'autres violences ailleurs dans Paris" (à 0:38 dans la vidéo ci-dessus).

Quelques minutes plus tôt, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henri Brandet, avait assuré le contraire : "Non, il n'y a pas d'autre événement en cours. Faisons très attention aux rumeurs qui peuvent circuler", a-t-il lancé aux journalistes...

