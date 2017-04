Bachar al-Jaafari : « Washington reprend le scénario d’Irak » (Press TV)

Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU se sont retrouvés ce mercredi 12 avril à New York pour débattre d’un projet de résolution, parrainé par le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, après l’incident chimique de Khan Cheikhoun, en Syrie.

Le projet de résolution appelle les autorités syriennes à enquêter sur cet événement.

Lors de cette réunion, le représentant de la Syrie à l’ONU Bachar al-Jaafari a déclaré que les États-Unis s’étaient habitués à fournir toute sorte d’aides aux groupes terroristes, en Syrie.

« Avant que les États-Unis ne s'en prennent à l'Irak, nous avons tous suivi les déclarations de Colin Powell sur les armes de destruction massive dans ce pays. Tout le monde se rappelle des propos des chefs des comités d’enquête disant qu’aucune arme de destruction massive n’avait été retrouvée en Irak. Il y a une semaine, nous pensions débattre, dans cette réunion, des résultats des discussions de Genève et d’Astana mais ce que l’on voit, c'est que les États-Unis tentent de reprendre le même scénario des armes de destruction massive. Washington s’est habitué à alimenter les terroristes en fonds et en armements, pourtant, ayant constaté leur déclin une attaque contre la base aérienne de Shayrat a tout de suite été décidée. Le soutien aux groupes terroristes en Syrie ne se limite pas aux États-Unis ni à Israël qui est un grand commanditaire du terrorisme. De plus les terroristes blessés sont soignés dans les hôpitaux de ce régime et les terroristes opérant en Syrie sont couverts par les frappes aériennes d’Israël », a expliqué Bachar al-Jaafari.