Bannon dehors, le Pentagone en force et les Néocons de retour ? (Lobelog.com)

La démission brusque et étonnante de Steve Bannon offre un potentiel majeur pour les néoconservateurs, beaucoup de ceux-là même qui furent opposés à l'élection de Trump précisément à cause de son association avec Bannon et du slogan "Les Etatsuniens d'abord" reviennent au pouvoir après tant d'années de relégation sur la touche. Le déclin de Bannon suggère qu'il n'exerce plus le droit de veto qui a empêché la nomination d'Elliott Abrams comme secrétaire d'État. De plus, l'échec en cours de l'administration pour remplir des postes clés au sous-secrétariat, au secrétaire adjoint au sein de l'appareil de politique étrangère du gouvernement fournit de véritable occasions pour les néoconservateurs qui n'ont pas exprimé trop fort leur opposition à la campagne de Trump...



- Lobelog.com Bannon Down, Pentagon Up, Neocons In ?