[Vidéo] Bolivar : Barthès après France Info, éternel retour d'une video tronquée (ASI)

La porte-parole de Mélenchon, Clémentine Autain qui sèche sur l'Alliance Bolivarienne que souhaite rejoindre son candidat? Du site de L’Obs, à celui de L’Opinion, du Huffington Post au Lab, la séquence a été largement reprise la semaine dernière. C’était le 13 avril sur le plateau de la matinale de Francetvinfo face à Jean-Michel Aphatie et Fabienne Sintes. Ce lundi 17 avril, invitée de Quotidien sur TMC, Fabienne Sintes n’a pas manqué de revenir sur ce moment de télévision.

À la question de savoir s’il existe encore des "moments de vérité" dans les émissions politiques, la journaliste de France Info cite à Barthès cette interview avec Clémentine Autain. "Justement on va regarder", l’interrompt Barthès avant de passer la séquence de France Info aux téléspectateurs de TMC. On y voit donc les intervieweurs de Franceinfo passer à Autain un extrait de l'émission de C à Vous (France 5) dans lequel le journaliste Patrick Cohen interpellait Alexis Corbière, autre porte-parole de Mélenchon au sujet de l’Alliance Bolivarienne. Qu’en dit Autain ? Elle concède: "C’est sûr, bien vu, j’ai pas regardé précisément ce point 62".

Une séquence tronquée

"Ça dit quoi ce moment, c’est surréaliste, elle [Autain] découvre...", demande Barthès. Pour la journaliste de FrancetvInfo: "c’est un vrai moment de vérité. Peut-être un peu pathétique, mais est-ce que c’est pas rafraïchissant d’avoir quelqu’un en face qui dit: «et bien j’en sais rien»".

Un "vrai moment de vérité", cette porte-parole qui sèche ? Ce que n'ont pas su les téléspectateurs de France Info, ni ceux de TMC, c'est ce qu’est exactement cette "alliance bolivarienne" (lire notre éclairage), hormis le fait qu’elle fasse tiquer Cohen et Aphatie. D'autant que, la séquence de C à Vous montrée par Francetvinfo à Autain était tronquée. Tout comme les militants d’En Marche dans l’une de leur pastille vidéo, FrancetvInfo a gardé au montage la sortie de Cohen sans juger bon de conserver la réponse de son interlocuteur, le porte-parole de Mélenchon Alexis Corbière. La voici :

L'occasion de lire l'enquête d'ASI "Qu'est-ce que l'Alliance bolivarienne que veut rejoindre Mélenchon" ainsi que notre article "Alliance bolivarienne : le dessinateur Joann Sfar découvre les fact-checkeurs insoumis"