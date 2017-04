[Vidéo] Champs-Élysées : la vidéo intégrale de l’attaque provient d’un ami de Trump et Netanyahou (Panamza)

Le 25.04.2017 à 17h25

Souvenez-vous : le vendredi 21 avril, Panamza rapportait les éléments d'information troublants et -bien évidemment- passés sous silence dans la presse traditonnelle à propos de l'affaire Cheurfi.

CHAMPS-ÉLYSÉES : LA MISE EN SCÈNE D'UN ATTENTAT DJIHADISTE ?

Jeudi 20 avril, sur l'avenue parisienne des Champs-Élysées, un policier qui avait participé à la réouverture du Bataclan a été tué -assis au volant de son fourgon- de 2 balles dans la tête.

Le tireur présumé : Karim Cheurfi, 39 ans, aussitôt présenté comme un "terroriste" à caractère "islamiste" par le président de la République, le ministère de l'Intérieur, le parquet de Paris et l'ensemble de la presse traditionnelle.

Problème : selon ses voisins et sa famille, Karim Cheurfi -réputé pour sa haine viscérale des policiers- était dérangé psychologiquement, inapte à se servir d'Internet et totalement dénué de toute pratique religieuse.

Anomalies : selon la version officielle, un Coran aurait été abandonné dans le coffre de sa voiture et une note manuscrite "défendant la cause de Daech" aurait été retrouvée à côté de son corps abattu par les policiers. Le terroriste présumé aurait également commandé sur Amazon des armes blanches et une caméra GoPro.

À noter : présenté par l'AFP et l'ensemble de la presse traditionnelle comme un homme "sans profession connue", Karim Cheurfi -domicilié à Chelles- avait pourtant immatriculé sa propre entreprise de vente de prêt-à-porter sur les marchés en novembre 2016.



{SOURCES

*https://youtu.be/ wGIYSgqdjVc

*https://youtu.be/ bSn-eU07G4M

*http://people.com/crime/ we-will-never-forget-them-s ting-performs-at-bataclan- in-first-show-since-deadly -paris-attacks/

*http:// france3-regions.francetvinf o.fr/paris-ile-de-france/ tueur-champs-elysees-derang e-fragile-pas-radicalise-d isent-voisins-connaissance s-1237469.html

*http:// www.courrier-picard.fr/ 25297/article/2017-04-21/ champs-elysees-karim-cheurf i-un-recidiviste-de-lattaq ue-de-policiers

*https://youtu.be/ bYPpic2bDzs

*http:// france3-regions.francetvinf o.fr/paris-ile-de-france/ chelles-heure-enquete-apres -attaque-champs-elysees-12 37395.html

*http://www.bfmtv.com/ police-justice/ en-direct-attaque-des-champ s-elysees-un-conseil-de-de fense-convoque-a-8h-901.ht ml

*https://www.infogreffe.fr/ entreprise-societe/ 823985486-cheurfi-karim-770 116A008970000.html}.