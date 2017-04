Charlie Hebdo et Hyper Cacher: Trois hommes mis en examen et incarcérés dans l'enquête sur les armes (20 minutes.fr)

JUSTICE - L'enquête progresse encore sur les attentats de 2015 qui ont coûté la vie à 16 personnes...

En début de semaine, les enquêteurs de la Sous-direction antiterroriste (SDAT) de la police judiciaire avaient mené une vaste opération dans le nord de la France et en Belgique, où ils avaient interpellé treize personnes, dont un ancien douanier et des trafiquants d’armes présumés. L’objectif : reconstituer le circuit des armes fournies aux frères Kouachi et à Amédy Coulibaly pour les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher...

