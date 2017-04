Chine : tests de nouvelles armes et exercices de tirs réels (Frenchpeopledaily.com)

La Chine va mener des «exercices de tirs réels axés sur le combat» et tester de nouvelles armes pour protéger la sécurité nationale et la stabilité régionale, a annoncé jeudi le ministère de la Défense par son porte-parole Yang Yujun.

Ces remarques interviennent en réponse aux questions concernant le dernier développement de certaines parties du terminal à haute altitude de la zone système de défense déplacées vers le site de déploiement en République de Corée.

Yang Yujuna a souligné que la situation actuelle dans la péninsule coréenne était compliquée et sensible, et que la Chine avait été impliquée dans un travail très constructif pour la paix et la stabilité de la région.

«Le déploiement du THAAD en Corée du Sud détruira l'équilibre stratégique et la stabilité régionale. La Chine y est fermement opposée », a-t-il martelé lors d'une conférence de presse mensuelle.

Réitérant que l'armée chinoise continuera ses manœuvres portées sur le combat et les exercices, et testera un nouvel armement pour sauvegarder la sécurité nationale et assurer la paix et la stabilité.

Mercredi, la République de Corée a déplacé une partie du système THAAD de son site de déploiement sur un parcours de golf à environ 250 km au sud de Séoul, une installation semblant se faire plus tôt que prévue. Le commandant des forces américaines dans le Pacifique, l'amiral harry Harris, a annoncé mercredi que le Terminal High Altitude Area Defense deviendrait être opérationnel «dans les prochains jours».

La Chine et la Russie ont expliqué à plusieurs reprises que le radar avancé THAAD était bien plus puissant que nécessaire pour surveiller les actions militaires de la République populaire démocratique de Corée, raison invoquée par les USA de le déployer en Corée du Sud. Un système pouvant pénétrer profondément en Chine et en Russie.

Geng Shuang, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a exhorté mercredi Washington et Séoul à annuler cette opération.Avertissant que «la Chine adoptera les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts».

Cui Tiankai, l'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis a pour sa part insisté sur le fait que cette situation n’allait apaiser les tensions ou contrecarrer les dangers de la péninsule, mais saper la confiance mutuelle entre toutes les parties.

Shi Yinhong, directeur du Centre d'études américaines de l'Université Renmin de Chine, a rappelé que depuis le début,la Chine est fortement opposée au déploiement du THAAD, mais Washington et Séoul n'ont pas tenu compte des préoccupations de Beijing.

« La Chine a toujours rejeté les conflits militaires. Mais au final, se réserve le droit d'entreprendre toutes actions légales», a-t-il noté au sujet des remarques du ministère de la Défense.

«La Chine est contrainte de prendre de nouvelles dispositions pour retrouver l'équilibre dans la région», a indiqué Zhao Xiaozhuo, directeur du Centre d’études sur relations de défense sino-américaines de l'Académie des sciences militaires de l'APL.