Comment Obama, Clinton, Sarkozy et Cameron ont apporté l'esclavage en Libye (Florida Courier)

Presque chaque jour il y a un nouveau rapport faisant état de migrants désespérés sauvés en mer Méditerranée.



Certains ont moins de chance et sont morts durant les trois dernières années. Leur point d'embarquement est la Libye, une nation qui est maintenant devenue un refuge pour des trafiquants humains à cause de la politique du président Barack Obama de sa secrétaire d'État, Hillary Clinton (et du président français Nicolas Sarkozy et de son premier ministre François Fillon ainsi que du premier ministre britannique David Cameron, NdT).



Leur destruction délibérée de la Libye fut un crime de guerre selon les normes du droit international. Ce pays fut une victime du plan étatsunien (et françafricain dans le cadre de l'OTAN, NdT) visant à éliminer les gouvernements laïcs au Moyen-Orient. Sous l'apparence d'une tromperie sous la fausse couverture de la "responsabilité de protéger" et avec la caution d'organisations comme Human Rights Watch (ainsi que la FIDH, NdT), la propagande étatsunienne (française et britannique, NdT) a donné à une politique atroce l'apparence d'un acte humanitaire.

Retour de l'esclavage en Afrique

A présent des rapports émanant de médias et d'organisation internationale pour les migrations font état que des migrants africains sont ouvertement achetés et vendus en Libye. Cette pratique n'aurait pas lieu si Muammar Kadhafi n'avait pas été assassiné par des djihadistes soutenus par les Etats-Unis (la France et la Grande-Bretagne, NdT) en 2011...



Source :

- Florida Courier How Obama and Clinton brought slavery to Libya