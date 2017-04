Communiqué du PRCF : Stopper les ingérences et guerres impérialistes, défendre la paix en sortant de l’OTAN (PRCF)

Les frappes aériennes décidées par Trump contre l’armée régulière de l’Etat syrien souverain sont d’une extrême gravité.

Déclenchées sans enquête contradictoire sur les responsabilités dans le massacre imputé, non seulement elles contournent l’ONU et le conseil de sécurité – réveillant l’unilatéralisme irresponsable de Reagan et de Bush, mais elles ouvrent la voie à un conflit ouvert, voire à une confrontation mondiale, avec la Russie et l’Iran.

Bien entendu, les petits aboyeurs sociaux-impérialistes du gouvernement français moribond en rajoutent dans l’hystérie guerrière en appelant insidieusement à aller plus loin pour renverser le pouvoir syrien légal, comme si le choix d’un président n’était pas l’affaire des Syriens et d’eux seuls.

Le conflit syrien ne nécessite pas que de soi-disant « progressistes » alliés à de francs réactionnaires en appellent à l’OTAN et à l’Oncle Sam, ennemis principaux de tous les peuples, pour régler les problèmes internationaux. Tout au contraire, il faut mettre fin à toutes les ingérences impérialistes et pétro-monarchiques, y compris à celles de la France officielle, dans les affaires syriennes, libyennes, afghanes, ukrainiennes. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la solidarité des travailleurs, des communistes et des syndicalistes de classe de tous les pays, et la défense prioritaire de la paix mondiale (dont l’ébranlement peut conduire à la fin de l’humanité dans les conditions présentes) doivent redevenir les références incontournables des vrais humanistes.

Le PRCF est prêt à agir avec tous les progressistes qui le veulent pour dénoncer l’escalade irresponsable des faucons de Washington désormais conduits par le fascisant Trump, qui n’en finit pas de tomber son masque « isolationniste ».

Plus que jamais, le PRCF appelle les forces internationalistes et les patriotes progressistes – qui comprennent que la France, son honneur et sa sécurité ont tout à perdre dans l’escalade conduite par Washington et stimulée par les excités de l’Elysée – à exiger ensemble la sortie rapide et unilatérale de la France de l’OTAN. Aucune confiance non plus dans une future « défense européenne », qui ne peut être que le pilier européen de l’OTAN et qu’un nouveau moyen d’agression contre le peuple russe, tout en remettant l’arsenal nucléaire français à la libre disposition de l’impérialisme allemand résurgent.

A l’approche du 1er mai, que vivent la paix, la solidarité internationale des travailleurs, la souveraineté et la coopération de tous les peuples délivrés de l’impérialisme, de son OTAN et de son UE de mort.

Georges Gastaud, secrétaire national, Antoine Manessis, secrétaire de la commission internationale du PRCF – 7 avril 2017