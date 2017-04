Selon Al Mayadeen TV, l’ex-ministre de la sécurité en Israël [le général Yalon] a déclaré que Daesh avait tiré sur des soldats israéliens une fois. L’ex-ministre de la sécurité a ajouté imprudemment que Daesh s’était excusé le lendemain pour cet incident. Voir ledessousdescartes‏.

On a vu les combattants de Daesh s’attaquer aux armées syrienne et irakienne. C’est normal, ils ont été créés pour cela. Ils se sont attaqués, non seulement aux civils syriens et irakiens, mais aussi aux civils turcs, iraniens, afghans, pakistanais, saoudiens, égyptiens, libyens, tunisiens, algériens, somaliens, etc. Ils assument pleinement leurs actions dans ces pays, parce qu’ils sont terroristes, et un terroriste se doit de terroriser des civils.

Parce qu’ils sont terroristes et qu’ils le revendiquent haut et fort, ils frappent partout dans le monde ; en Afrique, aux Etats-Unis, en Chine, en Russie, en Europe, etc. Selon eux, et ils le disent clairement, aucun pays n’est à l’abri de leur vindicte. Ces dernières années, une de leur cible préférée est la France. Normal, disent-ils (ou disent les analystes de télé), car la France les attaque. Les actions terroristes en France ont tendance à viser plus particulièrement les Français de confession juive. Là aussi, c’est normal : ils sont viscéralement antisémites.

Toutes les horreurs perpétrées par eux à travers le monde et contre les juifs de France sont fièrement revendiquées comme des trophées de guerre. Ne sont-ils pas les ennemis de l’humanité et de la civilisation ? N’ont-ils pas décidé que le monde sera islamique ou ne sera pas, appliquant ainsi les paroles de George W. Bush « vous êtres avec nous ou contre nous » ?

Tout ce récit du parfait petit djihadiste aurait encore pu tenir la route pour un certain temps. Malheureusement pour les amateurs de contes de fées, l’ex-ministre de la sécurité vient d’en démolir toute la construction. Le seul état au monde auquel Daesh, cet ennemi de l’humanité et antisémite de surcroît, présente des excuses pour un tir par inadvertance contre son armée, c’est l’état se disant juif d’Israël. Là encore, les excuses de Daech sont tout à fait normales, puisqu’il s’agissait d’un malencontreux tir ami.