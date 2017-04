Dans ONPC, Hamon appelle à voter Mélenchon...(Vidéo)

Enfin le bon petit soldat impérial socialiste affirme dans ONPC que c'est Bachar el Assad qui a "gazé des gosses" (à 47'40"). Pourtant il n'a aucune preuve de ce qu'il avance et l'enquête de l'ONU sur la Ghouta n'a pas mis en cause le régime de Bachar Al Assad en aout 2013 (voir la vidéo ci-dessous).

Lire : - Le Point Attaque chimique en Syrie : le rapport qui dérange. "Une étude du prestigieux MIT affirme que le massacre chimique d'août 2013 a été perpétré depuis une zone rebelle, contredisant les affirmations occidentales". N.B. : Le Point précise que si " le rapport final de l'ONU sur l'attaque, remis le 12 décembre dernier, confirme l'existence de "preuves flagrantes et convaincantes de l'utilisation d'armes chimiques contre des civils, dont des enfants", dans la région de la Ghouta, il n'accuse nullement le régime syrien, encore moins les rebelles, les inspecteurs onusiens n'étant pas mandatés pour le faire".

A notre connaissance il n'y a toujours pas eu d'enquête sur l'attaque chimique de Khan Cheickoun perpétré le 5 avril 2017 malgré les bombardements contre l'armée d'Assad de l'impulsif Trump qui tire plus vite qu'il ne réfléchit en bon cow-boy dressé par les néocons.

Pis, son parti impérial socialiste a refusé de considérer l'Etat islamique comme un parti à caractère génocidaire en s'abstenant de voter une loi à l'Assemblée nationale pourtant votée par les autres députés des autres partis (UDI, Front de Gauche et Les Républicains). Hamon reste ainsi sur la ligne du parti qui refuse de hiérarchiser les criminels entre l'EI et Assad. C'est le discours qu'il reprend dans l'émission de Ruquier (à 48'00"). Logique qui a amené le parti socialiste français à ne pas voter la loi reconnaissant le caractère génocidaire de l'EI . Allez comprendre ?

Hamon a beau traiter Assad de "salaud" dans ONPC (à 48'50" sur la vidéo ci-dessous) et se faire applaudir par des incultes fanatisés par un discours erroné au faux accent humaniste produit par l'impérial socialisme - tandis qu' Hollande appelait quant à lui à éliminer Assad tout comme l'ancien M.A.E socialiste Fabius d'ailleurs - il n'est pas en mesure d'amener les preuves de ce qu'il avance concernant les attaques chimiques ! (Hamon est semble-t-il coutumier du fait, il a été mis en examen pour injure envers un particulier mais reste bien sûr présumé innocent en attente du jugement).

Oui Hamon, il faut dégager et vite, fiça, fiça !!! Halte à l'impérial socialiste qui soutient des guerres dans les pays étrangers (Syrie, Yemen,...) en crachant à la gueule de leurs dirigeants sans amener des preuves formelles de ce qu'ils avancent et en ayant des arrangements très particuliers avec la réalité ! Halte à l'imposture socialiste qui a déjà trompé énormément, notamment au Rwanda, au Centrafrique et ailleurs... Assez !!!