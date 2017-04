Déjà vu. Ayrault promet des preuves incriminant Assad dans l'attentat chimique de Khan Cheikhoun

« C’est une question de jours, mais nous apporterons la preuve que le régime a bien organisé ces frappes avec des armes chimiques. J’exprime une conviction, dans quelques jours je pourrai vous apporter des preuves », a déclaré le chef de la diplomatie française lors de l’émission « Question d’info » LCP-Franceinfo-Le Monde-AFP.

On attend donc ces preuves avec impatience mais n'aurait-il pas fallu que la diplomatie française et le chef de guerre attende de publier les preuves avant que d'insulter Assad ? La prudence est la mère de la diplomatie mais pas sous le régime impérial socialiste semble-t-il.

L'impérial socialiste Ayrault traîte Assad de "cynique" et de "menteur" alors que lui même et son gouvernement sont impliqués dans la guerre syrienne au côté des "rebelles" [Vidéos]

-

Après l'impérial-socialiste Hamon, c'est au tour du chef de guerre français d'insulter Assad

On se souvient des fameuses preuves qu'avaient promis Ayrault en 2013 lors de l'attentat de la Ghouta. On espère que cette fois elles permettront vraiment de retrouver les commanditaires de l'attentat et ne retomberont pas comme un soufflet.