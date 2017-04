Des experts juridiques s'interrogent sur le caractère constitutionnel des frappes aériennes de Trump en Syrie (The Intercept)

(c) Photo: Volkan Furuncu/Anadolu Agency/Getty Images

Il est devenu normal durant ces 15 dernières années pour les médias de rapporter que le président a bombardé un groupe terroriste obscur dans une vaste région du monde. Ces attaques sont réalisées sans aucun débat public ou de vote du Congrès - malgré le fait que la constitution mentionne que seul le Congrès peut "déclarer la guerre."



Le président que Bush et président Obama ont décidé, sans guère de résistance, qu'ils pouvaient cibler un large éventail de groupes terroristes, grâce à la résolution du Congrès passé à la suite du 11/9 qui permet au président d'utiliser "la force nécessaire et appropriée" contre ceux qui "ont planifié, autorisé, engagé, ou ont aidé" les attaques terroristes d'Al-Quaïda.



La résolution 2001 a depuis été utilisée pour justifier les bombardements de sept pays, le déploiement des troupes de Cuba aux Philippines...

Source :

- The Intercept Legal Experts Question Whether Trump’s Syria Strike Was Constitutional