Des journalistes de la BBC comme Andrew Marr veulent des leaders forts prêts à utiliser des bombes nucléaires et semer le chaos dans le monde (Vidéos)

Interview du leader du parti travailliste britannique (Jeremy Corbyn) par le journaliste belliciste de la BBC, Andrew Marr qui à un moment demande à Corbyn :

«Y a-t-il des circonstances dans lesquelles vous autoriseriez une frappe nucléaire ?» tout en semblant souhaiter que cette opportunité puisse se produire en Corée du Nord.

Selon l'écrivain et journaliste John Wight qui écrit dans The Independent, Counterpunch, RT, "le problème, c'est que des journalistes comme Andrew Marr se sont engagés à penser que pour être un leader fort il faut vouloir utiliser des armes nucléaires, déclencher le carnage et le chaos".