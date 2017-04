Des Kurdes syriens, en colère du manque global d'action des États-Unis pour les protéger des attaques turques, ont appelé à une zone d'exclusion aérienne, après des attaques aériennes turques sur des cibles kurdes en Syrie et en Irak plus tôt cette semaine...

Source :

- UPI Syrian Kurds call for no-fly zone after 20 die in Turkish airstrike