Les manifestants de l'opposition vénézuelienne ont tiré sur un adolescent de 13 ans et l'ont blessé mortellement intensifiant la violence antigouvernementale en cours. La mort de Bryan s'ajoute à celle de trois autres, y compris deux jeunes étudiants universitaires de Miranda et Carabobo qui avaient 19 et 20 ans ainsi qu'un homme de 36 ans à Barquisimeto, aussi bien que des dizaines de personnes blessées...

Source :

- TeleSur Venezuela Opposition Protesters Invade Commune, Murder Teen