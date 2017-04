Des militants de droite israéliens organisent un barbecue pour affamer les grévistes palestiniens (Russia Today)

Ce barbecue organisé à côté de la prison d’Ofer en Cisjordanie occupée, sous le regard complice des forces de l’ordre israéliennes, n’est ni plus ni moins qu’un acte de torture. Il est vain de se poser la question de savoir si c’est légal ou non, ce type de question en Palestine n’ayant plus aucun sens. C’est une preuve supplémentaire du sadisme, du cynisme, de la bestialité et de la barbarie qui caractérisent le sionisme. RI

***