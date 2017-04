Des soldats australiens pris dans une attaque chimique de l'EI à Mossoul (ABC News)

Il y a eu des rapports de deux attaques disctinctes au gaz effectuées par l'Etat islamique pendant le week-end il y a plusieurs jours, mais il n'est pas clair si les conseillers australiens ont été impliqués dans ces attaques.

Des soldats australiens ont été pris dans une attaque de produit chimique du groupe terroriste de l'EI dans Mosul, mais selon les officiels, il n'y a pas e de blessés.



Le Pentagone est conscient de ces attaques chimiques "de qualité inférieure" sur les unités irakiennes à l'ouest de Mossoul.

Des conseillers australiens et étatsuniens étaient avec l'unité à l'époque et n'ont pas montré de signes médicaux d'exposition au gaz.

Les attaques au gaz de l'État Islamique sont étiquetées comme "rudimentaire" et désespérées...



Source :

- ABC Australian soldiers caught up in Islamic State chemical attack in Mosul