Donald Trump est "très fier" après avoir largué "la mère de toutes les bombes" sur l'Afghanistan (The Independent)

Donald Trump a dit qu'il était "très fier" d'avoir largué "la mère de toutes les bombes" sur l'Afghanistan.



Le commandement étatsunien a utilisé un avion-cargo pour laisser tomber la plus grande arme non nucléaire jamais utilisée dans le combat par l'armée US dans la province de Nangarhar près de la frontière du Pakistan - une zone éloignée où les membres d'une filiale de l'Etat islamique opéraient...



