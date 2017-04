Election présidentielle française J-11. Selon OpinionWay, Macron est à 59% et Le Pen à 41%

Selon le dernier sondage OpinionWay, Macron battrait Le Pen au second tour avec 59% des voix contre 41%.

Le sondage à été réalisé en ligne du 24 au 26 avril auprès d'un échantillon de 1.800 personnes inscrites sur les listes électorales issu d'un échantillon de 1.842 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Pour établir les intentions de vote, l'échantillon utile est de 1.000 personnes environ, soit une marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points au plus, précise Opinionway.