Election présidentielle française J-2. Sondage Cevipof-Ipsos en Nouvelle-Aquitaine : Mélenchon (21.5%), Macron (20.5%), Le Pen (20.5%), Fillon (19.5%) et Hamon (8.5%)

Le réseau régional de France 3, le CEVIPOF et Ipsos Sopra- Stéria livrent ce 20 avril 2017 l'ultime enquête sur les intentions de vote pour la Présidentielle avant le 1er tour. En Nouvelle-Aquitaine (Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes), Jean-Luc Mélenchon se place en tête. Emmanuel Macron et Benoît Hamon chutent et Marine Le Pen recule par rapport à la précédente enquête Cevipof...

Au niveau national, Emmanuel Macron reste en tête à 23 % (-3 points) devant Marine Le Pen à 22.5 (-4.5), suit Jean-Luc Mélenchon à 19 % (+7.5). L'écart se creuse ensuite avec Benoît Hamon qui passe, comme en Nouvelle-Aquitaine, sous la barre des 10 % : -4.5 points à 8%.