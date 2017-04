Election présidentielle française J-2. Sondage Opinionway : Macron (23%), Le Pen (22%), Fillon (21%), Mélenchon (18%) et Hamon (8%)

Selon le dernier sondage Opinionway, Macron arriverait en tête des intentions de vote au premier vote avec 23% des voix, Le Pen à 22%, Fillon à 21%, Mélenchon à 18% et Hamon à 8%.

L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 2.269 personnes inscrites sur les listes électorales issues d'un échantillon représentatif de 2.311 personnes âgées de 18 ans et plus interrogées en ligne entre les 18 et 20 avril. Ce qui veut dire que selon ce sondage, Macron, Fillon et Le Pen seraient dans un mouchoir de poche.