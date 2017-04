Election présidentielle française J-3. Sondage Harris interactive : Macron (25%), Le Pen (22%), Mélenchon (19%), Fillon (19%) et Hamon (7.5%)

Selon un sondage Harris Interactive pour France Télévisions publié jeudi, à trois jours du scrutin, Macron est crédité de 25% des intentions de vote, Le Pen de 22%, Mélenchon et Fillon de 19% et Hamon de 7.5%.

Il s'agit d'un sondage, effectué par internet les 18 et 19 avril, portant sur 2.812 inscrits sur les listes électorales issus d'un échantillon de 3.064 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Pour un échantillon de 3.000 personnes, la marge d'erreur est de plus ou moins 1,5 point pour un résultat de 20%, précise l'institut de sondage.