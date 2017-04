Election présidentielle française J-4. Sondage Opinionway : Macron (23%), Le Pen (22%), Fillon (20%), Mélenchon (19%) et Hamon (8%)

Selon le dernier sondage Opinionway publié mercredi, Macron resterait en tête des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle avec 23%, devant Le Pen (22%), Fillon (20%), Mélenchon (19%) et Hamon (8%).



L'enquête a été réalisée en ligne entre le 16 et le 18 avril auprès d'un échantillon représentatif de 2.417 personnes. L'institut précise que la marge d'erreur est comprise entre 1,1 et 2,2 points.En clair, il n'y a pas de différence significative entre les scores des deux premiers selon ce sondage.