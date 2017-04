Un sondage de Brand Analytics (société de sondage russe) fondé sur l'analyse des intentions de vote sur les réseaux sociaux et publié le 17.04.17 révèle que Fillon arriverait en tête du premier tour selon leur estimation avec 24.3% des intentions de vote tandis que Macron arriverait second avec 22.3% suivi de Mélenchon avec 19.9%, Le Pen à 16% et Hamon à 7.1%.